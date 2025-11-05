高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴

高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 歸還所有手錶和鑽石：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴

高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。

黃梓漫表示，回想起20歲出頭時人生第一隻高價名錶，指早幾年與前夫分開時，把對方送畀自己嘅所有手錶和鑽石歸還，疑似淨身出戶，直言身邊朋友都笑佢傻：「他們卻不知在我心中十幾年的青春，早已遠遠超過這些奢侈品的價值很多倍。」黃梓漫續指，認為身外之物擁有過就可以，最珍貴嘅係佢自己本身：「所以我買的不是表（錶），也是這幾年靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴。」覺得真正的「擁有」係將體驗融入生命：「它們會磨損、會過時、會遺失，這些物品只是陪你見證某一時期的你。」有網民大讚黃梓漫有骨氣，黃梓漫則回應指：「錢可以再賺，面子不能丟。」又有網民提議黃梓漫唔洗將物件歸還，而係可以去賣掉。

高鈞賢小紅書

黃梓漫小紅書

黃梓漫小紅書

黃梓漫小紅書

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書

