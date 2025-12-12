高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路

高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。

停牌消息未有影響佢哋兩公婆，有指二人近日豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號3座中低層嘅一個3房單位連一個車位，呎價23,053元，造價較銀行網上估價高出近30%。

廣告 廣告

喺接受訪問時，高鈞賢表示現時會深圳及香港兩邊走，原因係佢嘅工作主要喺深圳，而太太嘅生意就主要喺香港。另外，佢又話自己細個讀九龍塘拔萃男書院，所以都想囡囡將來都考到九龍塘嘅名校。

高鈞賢小紅書

高鈞賢IG影片截圖

高鈞賢IG影片截圖

高鈞賢IG影片截圖

高鈞賢IG影片截圖

高鈞賢小紅書影片截圖

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書

高鈞賢

