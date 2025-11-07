高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025

鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
自從香港人習慣搭高鐵北上深圳後，現時到其他內地城市都會選擇搭乘高鐵，貪其準時開車，不用在機場左等右等！Yahoo購物專員留意到Trip.com在雙11優惠期間推出激抵價高鐵優惠碼，沒有消費門檻、直接減$73，以香港出發到福田單程車票為例，一程最平$74，減$73變相只要$1就可以搭到，十分划算～
優惠碼大減$73、車票低至$1
Trip.com 11月11日及11月14日12am推出高鐵優惠，憑優惠碼訂高鐵車飛最多可以減$73，沒有消費門檻，就算買最平的$74香港出發到福田單程車票，都能夠即減$73、變相只要$1就可以北上吃喝玩樂。即使搶不到減$73的優惠碼，還有買滿$100就可以減$20的優惠碼、98折優惠、Trip.com新用戶95折優惠等。
高鐵優惠碼｜減$73
推出日期時間：2025年11月11日12am、11月14日12am
適用於15日內香港西九龍站出發
Trip.com APP限定優惠
高鐵優惠碼｜買滿$100就可以減$20
推出日期時間：2025年11月11日12am、11月14日12am
適用於15日內香港西九龍站出發
Trip.com APP限定優惠
高鐵優惠碼｜98折
推出日期時間：2025年11月14日12am
適用於15日內香港西九龍站出發
自領取當日起計，優惠代碼有效期為15日
高鐵優惠碼｜95折，最多減$30
推出日期時間：2025年11月14日12am
適用於15日內香港西九龍站出發
自領取當日起計，優惠代碼有效期為15日
限Trip.com APP新會員使用
