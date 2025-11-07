高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025

【Now Sports】「字母哥」顏迪杜宮普周五於NBA盃分組賽，協助密爾沃基公鹿主場以126:110力挫芝加哥公牛，替這支上屆冠軍隊伍以勝利強勢展開衛冕路。顏迪杜宮普（Giannis Antetokounmpo）今仗獨取41分，加上15籃板9助攻，32投16中，單是第4節就攻入19分，無人能阻，亦使公鹿在只有3年時間的NBA盃，分組賽取得9勝0負。至於中鋒邁奧斯端拿亦有23分，是他加盟公鹿以來的最高得分一場。過去兩場都締造大三元數據的公牛後衛祖殊傑迪，今場則有16分14助攻7籃板，但公牛今場無法在小組賽取得連勝，他們上場贏紐約人。另外，邁阿密熱火締造隊史的第1節最高得分的53分，主場以126:108擊退夏洛特黃蜂，這亦是聯盟歷史以來，第1節第2高得分紀錄。諾文鮑維今仗為熱火攻入25分，而隊內共有6名球員得分上雙。

now.com 體育 ・ 1 天前