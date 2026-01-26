高鐵西九龍站的直達站點已增至110個。

廣深港高鐵香港段昨開辦上海虹橋綫，並新增16個站點，令香港直達的站點增至110個。運輸及物流局長陳美寶形容，拓展服務體現香港和內地的密切聯繫，又期望能盡快公布新的鐵路標準，借鑑國家興建高鐵的經驗和建造水平，做到提速、提效和減低成本。攝影：林俊源

高鐵香港段昨起新增上海虹橋綫列車，途經南京、無錫及合肥等華東城市，同日起新增16個直達站點，位處華東、潮汕、廈門及福州等地區，使直達站點由94個增至110個。港鐵行政總裁楊美珍在慶祝儀式致辭稱，高鐵香港段是國家高鐵網絡的一部分，通車至今不論覆蓋網絡和客量都錄得以倍數增長，希望更多內地旅客可透過高鐵來港旅遊，又稱港鐵已加密往返上海虹橋的臥鋪列車服務，相信能進一步發揮香港和上海的人員及經濟互通角色。

廣告 廣告

陳美寶(左二)期望很快公布新的鐵路標準，右二為楊美珍。

港鐵望續與旅遊業界推動「高鐵遊」

陳美寶在同一活動致辭說，西九龍站啟用後服務持續改善，包括入閘處、零售餐飲處和底層候車處，都已進行很多硬件和軟件提升，又說她和團隊不時乘搭高鐵到內地訪問和開會，包括即日或隔日往返，期望能盡快享受新的高鐵旅遊產品。她又稱，港府銳意與港鐵和其他香港企業，聯同內地、深圳和有關當局，努力構建「軌道上的大灣區」，現正籌備和興建北環線支線和港深西部鐵路洪水橋至前海段，當局期望很快公布新的鐵路標準，融合和利用國家興建高鐵時累積的經驗，達到領先建造水平，做到提速、提效和減低成本。

港鐵期望繼續與旅遊業界合作推動「高鐵遊」，充分發揮高鐵促進兩地融合的優勢。高鐵今日起推出「慶祝高鐵站點破百雙重限時賞」，包括在指定平台提供來往福田車票買一送一優惠，以及在多間指定代理商提供往返褔田或廣州南購票減20元優惠。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006599/高鐵直達站點增至110個-陳美寶-盼很快公布新鐵路標準?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral