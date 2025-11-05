雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
高鐵票價 高鐵車票類別、車票價格介紹，即刻優惠訂票啦
想探索廣袤嘅中國內地？高鐵無疑係你最便捷、高效嘅出行首選！佢四通八達嘅網絡，令你嘅旅途暢通無阻！
Trip.com 專業為你解析中國內地高鐵嘅票價結構、豐富嘅車票種類，以及唔同座位等級之間嘅細微區別。透過我哋清晰詳盡嘅介紹，你可以輕鬆獲取所有必要嘅高鐵車票資訊，從容選擇最適合你預算同需求嘅高鐵票價，開啟一段無憂嘅高鐵出行體驗！
如何在線高鐵訂票？
推介使用 Trip.com 高鐵訂票
透過 Trip.com，你絕對可以輕鬆查詢最新嘅中國內地高鐵票價，並且好方便咁訂購高鐵車票！
選擇 Trip.com 預訂高鐵車票，你將會體驗到多重獨家優勢，等你嘅高鐵旅程更加輕鬆、簡單，真正做到省心又省力。我哋嘅平台提供清晰嘅資訊同便捷嘅操作流程，幫你用最少時間，攞到最啱你心水嘅高鐵票價，展開一趟無憂嘅內地高鐵遊！
高鐵票價
喺規劃你嘅中國內地高鐵旅程時，揀一等座定係二等座，高鐵票價無疑係關鍵嘅考量因素。通常嚟講，高鐵一等座嘅票價大約係二等座票價嘅 1.6 倍。
呢個之間嘅差異唔單止體現喺費用上，仲關乎你旅途嘅舒適度同埋服務體驗，絕對值得你仔細權衡！究竟值唔值得俾多 6 成價錢換取更好嘅享受？記得上 Trip.com 比較高鐵票價，再做決定啦！
熱門香港高鐵線路一覽
高鐵線路
交通時間
二等座票價
一等座票價
14分鐘
港幣 74 元起
港幣 119 元
47分鐘
港幣 234 元
港幣 374 元
46分鐘
港幣 121 元
港幣 194 元
8小時
港幣 1035 元
港幣 1652 元
9小時
港幣 1358 元
港幣 2173 元
如何訂購高鐵票
火車類別
中國鐵路系統龐大又多元，佢嘅列車種類會以英文字母嚟區分，各自代表唔同嘅速度同服務！
🚄 G、D 同 C 字頭： 呢啲列車代表中國現代化嘅高速列車（高鐵），以極快嘅速度、出色嘅舒適度聞名，但相應嘅高鐵票價亦會比較高。
🌃 Z、T 同 K 字頭： 呢啲屬於普速列車，通常係慢速或者夜間火車。雖然佢哋行駛速度較慢、停靠站點多，但提供硬座、軟座、硬臥同軟臥等多種選擇，對於追求經濟實惠或想享受夜間臥鋪嘅旅客嚟講，係更具性價比嘅選擇！
高速列車（高鐵）類別
國內嘅快速列車主要往返中國嘅省會同其他一線城市，非常方便快捷！
🚄 G 字頭列車（高速列車）： 呢個係中國鐵路網絡中最引以為傲嘅「子彈列車」，代表最快嘅速度，部分線路時速可以去到每小時 400 公里！佢確保你以最快速度抵達目的地。因此，呢類列車嘅高鐵票價亦都係最高，以提供極致嘅速度同舒適體驗。
🚅 D 字頭列車（動車）： 呢類通常叫做子彈列車或動車，速度僅次於 G 字頭，最高時速可以達到每小時 250 公里。D 字頭列車嘅停靠站點相對較少，主要集中喺各大城市之間，部分線路甚至可以一站直達，極大地提升咗旅途效率。
🚆 C 字頭列車（城際列車）： 呢類列車專為連接城市群內嘅短途路線而設計。佢哋高效快捷，例如由北京去天津，全程只係約 120 公里，車程大約 30 分鐘，係城際通勤同短途旅行嘅理想選擇。C 字頭列車嘅高鐵票價亦體現咗佢短途、高頻嘅特點。
普通火車類別
相比起高鐵，傳統嘅普速列車（例如 Z、T、K 字頭）行駛速度比較慢，停靠站點亦都比較多。不過，佢哋提供咗更多元化嘅座位選擇，包括臥鋪、軟座同硬座。雖然軟座或硬座嘅票價更為經濟，但對於需要通宵過夜嘅長途旅客嚟講，臥鋪無疑係更舒適嘅選擇！
Z 字頭列車（直達特快列車）： 顧名思義，以「直達」為特色，主要往返國內各大城市及重要車站之間。呢啲列車多數係夜間運行，所以車廂內設有舒適嘅硬臥同軟臥俾旅客選擇，部分 Z 字頭列車甚至提供更高級嘅豪華軟臥，等你可以喺旅途入面都享受到充足嘅休息。
T 字頭列車（特快列車）： 雖然速度唔及高鐵，但 T 字頭仍然係連接國內主要城市嘅長途運輸骨幹。佢哋會喺中途停靠一啲大型市鎮，方便更多旅客。T 字頭列車提供多種座位選擇，包括硬臥、軟臥、硬座同軟座，旅客可以根據行程長短同預算靈活咁選擇。
K 字頭列車（快速列車）： 呢類列車係中國鐵路系統中最普及嘅普速列車之一。佢哋車速相對最慢，停靠站點亦都最多，連接咗更多嘅城鎮。K 字頭列車通常設有硬臥同軟臥，為需要長途旅行嘅乘客提供休息空間。雖然高鐵票價對好多人嚟講更吸引，但 K 字頭列車仍然係追求經濟實惠旅客嘅主要選擇。
火車座位類別
高鐵座位類別
高速列車
商務座/
一等座
二等座
觀光座
軟臥
G
有
有
有
指定車號
沒有
D
沒有
有
有
沒有
指定車號
C
沒有
有
有
沒有
沒有
商務座 (Business Class)： 作為 G 字頭高鐵中最高級別嘅座位，絕對係國內火車中最舒適、最豪華亦都係最貴嘅選擇。車廂內每行只得三個可 180 度平躺嘅寬大皮革座椅（「2+1」佈局），提供極致嘅私密同寬敞空間。專為追求頂級舒適體驗、想喺旅途中高效辦公嘅高端旅客而設。
特等座 (Superior Class)： 部分 G 字頭列車未設商務座，會以特等座代替。雖然豪華程度略遜於商務座，但舒適度依然好高。座椅寬敞、有獨立閱讀燈同影視系統，係追求更高舒適度但又唔想支付最高高鐵票價嘅理想選擇。
一等座 (First Class)： 高鐵一等座每排設有四個寬敞座位，通常係「2+2」佈局，部分座椅仲可以向後傾斜。提供優於二等座嘅舒適同活動空間，每個位都貼心配備電源插座、柔軟枕頭同實用小桌板，高鐵票價相對商務座更具性價比。
二等座 (Second Class)： 作為高鐵中最經濟實惠嘅座位類別，二等座係大多數旅客嘅首選。雖然空間唔及一等座或商務座寬敞，但每個位都配備咗電源插座。對注重便捷出行、追求性價比嘅旅客嚟講，二等座無疑係一個非常親民實用嘅選擇。
火車座位類別
普通列車
硬座
軟座
硬臥
軟臥
豪華軟臥
Z
沒有
沒有
沒有
有
有
T
有
有
有
有
沒有
K
有
有
有
有
沒有
硬座 (Hard Seat)： 硬座嘅「硬」唔係話完全無軟墊，而係採用較薄嘅坐墊，提供基本乘坐功能。硬座車廂通常較為擁擠，而且部分舊車型可能係吸煙區或無空調。雖然票價非常便宜，短途仲可以接受，但長途旅行就會比較辛苦，舒適度會大打折扣。
軟座 (Soft Seat)： 軟座比硬座舒適度明顯提升，通常設喺獨立車廂內，配備更厚嘅坐墊同頭頂行李艙。軟座車廂環境一般較為整潔，而且有空調，避免咗硬座嘅擁擠。對於預算有限但又想要較好乘坐體驗嘅旅客嚟講，軟座係一個非常理想嘅選擇。
硬臥 (Hard Sleeper)： 硬臥係一種開放式包廂設計，提供枕頭、床單同被子。床鋪唔算真係硬，只係比軟臥狹窄少少。每個包廂內設有六張床鋪（上、中、下鋪）。雖然私密性較低（尤其上中鋪缺乏坐立空間），但對於預算有限又想休息嘅乘客嚟講，硬臥係一個經濟實惠嘅選擇。
💡 貼士： 唔同鋪位嘅票價有差異：上鋪最平，下鋪最貴（因日間可坐臥）。如果你介意同人「共享」下鋪日間空間，就要謹慎考慮啦。
軟臥 (Soft Sleeper)： 軟臥提供更高嘅舒適度同私密性。每個包廂內只設四張床鋪（上、下鋪），床鋪比硬臥更寬闊，配有舒適嘅被褥。空間感比硬臥包廂更寬敞，旅客可以方便咁放行李。好多軟臥仲配備咗獨立 LCD 屏幕提供娛樂，票價介乎硬臥同豪華軟臥之間，係追求舒適度嘅優選。
豪華軟臥 (Deluxe Soft Sleeper)： 豪華軟臥代表普速列車臥鋪嘅頂級享受！每個包廂內只設兩張床鋪，仲配備咗桌子同壁櫃，私密性同寬敞度極高。佢哋嘅洗手間通常更潔淨。更令人驚喜嘅係，部分豪華軟臥包廂甚至設有獨立洗手盆同淋浴間！雖然票價最高昂，堪比飛機頭等艙，但提供咗酒店級嘅舒適體驗。
高鐵：座位等級的區別
高鐵座位：商務座
豪華頂級： 商務座無疑係當前內地高鐵列車中最豪華、最尊貴嘅選擇。
專享服務： 乘客登車前可以尊享車站內嘅貴賓室服務，安靜休息。
空間私密： 車廂每排只設兩或三個寬敞座位（「2+1」或「2+0」佈局），確保極致嘅空間感同私密性。
平躺休憩： 鮮豔嘅紅色真皮座椅可以一鍵輕鬆調節至 180 度平躺，等你可以享受深度休憩。
額外禮遇： 配備獨立電子顯示屏、電源、閱讀燈。旅客仲會獲贈毛毯、拖鞋等貼心用品，部分長途線路甚至提供媲美飛機商務艙嘅免費餐飲服務，完全體現咗頂級高鐵票價所帶嚟嘅非凡價值。
高鐵座位：一等座
性價比高： 一等座喺高鐵票價體系中提供咗卓越嘅性價比同舒適度。
座位佈局： 通常設喺列車嘅頭尾兩卡，採用「2+2」佈局，提供約 68 個座位 (A、F 靠窗；C、D 靠走廊)。
舒適設施： 每個一等座均設有獨立閱讀燈、電源插座、餐桌、腳踏、掛鉤，仲提供音樂及車廂電視選台服務（需自備耳機）。
貴賓服務： 乘客同樣可使用部分車站嘅貴賓室服務。
香港高鐵獨家： 香港高鐵嘅一等座乘客可全程享用免費 Wi-Fi 服務。
高鐵座位：二等座
最受歡迎： 二等座係內地高鐵中最受歡迎嘅座位類別，佢嘅高鐵票價亦係最為親民。
座位佈局： 列車中間車廂，採用「2+3」佈局，提供多達 511 個座位 (A、F 靠窗；B 中間；C、D 靠走廊)。
實用設施： 每個座椅都配備咗電源插座、餐桌、腳踏及掛鉤，滿足基本出行需求。
香港高鐵獨家： 香港高鐵嘅二等座乘客可享用每節 15 分鐘嘅免費 Wi-Fi 服務，方便短暫上網。
一表看清中國高鐵一等座與二等座區別
設施
一等座
二等座
座位佈局
2+2
2+3
每節車廂座位數
28
> 70
座椅寬度
47 公分
42 公分
腿部空間
40-50 公分
40 公分
通道寬度
60 公分
45 公分
腳踏
每個座位下方都有硬質和軟質兩種類型
無法提供
枕頭
頭枕處附有軟枕頭，為頸部提供支撐
無法提供
電源插座
每個座位都設有獨立的插座
提供電源插座，但數量有限
一等座定二等座？高鐵座位點樣揀？
選擇一等座定二等座，主要取決於你對高鐵票價、時間效率同舒適度嘅取捨：
💰 價格優先，二等座最抵！ 對於追求快速抵達，並且將高鐵票價低廉視為首要考量因素嘅旅客，二等座無疑係最佳選擇。請注意，無論你揀一、二等定商務座，所有列車抵達車站嘅時間都係完全一致嘅，時間效率上並無分別，但二等座票價最低，幫你慳最多旅費。
⚖️ 性價比之選，一等座有特權！ 如果你係追求性價比嘅旅客，可能會喺價格同享受之間作出權衡。我哋知道，一等座嘅票價大約係二等座嘅 1.8 倍左右。雖然價錢稍高，但部分中國內地高鐵站會為一等座乘客提供專屬貼心服務，例如：專設服務區、行程提醒、候車區提供免費飲料和小食，以及優先檢票進站等特權，令你嘅旅程體驗更上一層樓。
😌 舒適度至上，一等座物超所值！ 若果你將舒適度視為高鐵出行嘅首要條件，咁一等座就會係你嘅理想選擇。部分旅客喺長途旅行中，渴望一個相對安靜嘅私人空間同更為舒適嘅乘坐環境。一等座提供更寬敞嘅座椅同更優質嘅車廂氛圍，讓你享受更放鬆嘅旅程。對於重視乘坐體驗嘅旅客嚟講，雖然高鐵票價略高，但一等座嘅舒適性絕對物超所值！
