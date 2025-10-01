回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
高鐵站抵港人流如鯽 旅客拖篋玩幾日 粉絲呻貴即日來回睇演唱會
【on.cc東網專訊】今年內地十一長假期連放8日，大批旅客來港旅遊。東網記者今日(10月1日)上午巡視西九高鐵站，只見抵港層旅客人流如鯽，不少一家大細拖行李篋抵港旅行。有旅客來港轉機去日本，認為香港航班較多也較便宜。有旅客則指主要是來港看韓團演唱會，但因買演唱會飛及高鐵飛都十分昂貴，故只打算即日來回玩一天；也有一家大細來港4天，最期待是看煙花。
抵港層人頭湧湧，記者於早上11時到場，大批人流從高鐵站而出，不少旅客都帶着許多行李，明顯打算留港數天；也有旅客輕裝上陣沒有行李，但悉心打扮且掛着許多偶像小卡和「痛包」，相信是來港看演唱會。
來自深圳的唐小姐與男友二人來港轉機，打算十一長假期8天都會去日本大阪和東京遊玩，她指香港這邊的航班較多方便選擇不同時段，而且機票價格也較優惠，現時香港機票價來回約為6,000人民幣一人，加上高鐵票數百人民幣，但若從深圳出發日本單程便需6,000人民幣，票價差約一倍，故特意來港轉機。她又稱早上來港過程順暢，也不是第一次來港轉機，平時周末偶爾也會來港遊玩，故今次長假期暫不考慮在港消費。
鐘小姐來自廣州，她一人特地來港是為了看南韓虛擬男團PLAVE的演唱會，單是演唱會飛的價格已花約1400港元，另外為了高鐵車飛也特地「課金」成為VIP更易搶飛，單程車飛花近300人民幣，她亦指今日人流特別多，但因為是十一長假期，明白人流多是常態，交通尚算順暢。
來自杭州的蔣先生與朋友兩家人合共6人來港遊玩，今天特地來港想看煙花，來港過程順暢，先搭飛機到深圳後再轉高鐵來港，交通費用一家人大約花5,000多人民幣，認為尚算合理，若去其他地方也差不多。蔣先生又指只打算來港4天3夜，因小朋友也要回家做功課，酒店很早預約，不太難訂，價錢每晚約1,000多港元，亦可接受，接下來的行程計劃要去迪士尼和吃燒鵝。
記者亦有到離港層視察，不過人流疏落，似乎無太多人趁假期北上消費。鄭先生與同事二人去廣州出差，原本以為今日十一假期人流大增會令車飛很難訂，特地提前預約高鐵，但「原來無咩人，原來好暢通(過關)先15分鐘。」他又指，近日內地長假期到處都會很多人，也擔心容易塞車，故相信不太多港人會趁今日假期北上消費。
