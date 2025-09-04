焦點

熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波

高鐵老人票攻略：2025 最新優惠一覽

高鐵老人票
高鐵老人票

隨著香港高鐵網絡的持續拓展與完善，搭乘高鐵已然成為眾多長者開啟跨境旅程的首選方式。為了讓銀髮族們的出行更加便捷、經濟與舒適，Trip.com 特此為您精心彙整了最全面的「高鐵老人票」資訊與最新優惠政策。無論是探親訪友還是休閒旅遊，我們都將助您輕鬆規劃一趟無憂的旅程，盡享高鐵帶來的便利與樂趣！

特別為首次體驗 Trip.com 便捷服務的新用戶準備！只要您是首次透過 Trip.com 網站或 App 訂購任何火車票或高鐵票，即可立即享有專屬的 3% 訂票折扣優惠。這份迎新好禮，讓您的首次高鐵之旅就能感受到實實在在的「着數」！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

想要用 Trip.com解鎖更多旅行驚喜與超值優惠嗎？Trip.com 獨家推出的優惠券組合，正是您不容錯過的省錢利器！例如，我們的「高鐵快閃券包」限時特惠，只需港幣 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的優惠券，讓您的每一趟高鐵行程都能享受到更多實惠，旅行樂趣加倍！訂票即慳🚄💸

高鐵快閃券包

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️

高鐵最高 10% 回贈！

高鐵老人票 | 積分優惠：老人專屬 15 倍積分回饋

好消息！自 2025 年 4 月 1 日起，中國國鐵集團正式實施了一項針對長者的「超級積分」重大利多政策，這無疑是高鐵老人票優惠領域的一大里程碑！根據這項最新規定，所有年滿 60 歲並已註冊成為「鐵路暢行」常旅客會員的銀髮旅客，在搭乘火車或高鐵時，將能獲得令人驚嘆的票面金額 15 倍積分回饋。這項優惠力度驚人，足足是普通會員 5 倍積分的三倍之多，讓長者們的每一次出行都能累積豐厚回饋！

  • 這項超級積分優惠究竟有多划算？讓我們來為您算一筆賬：長者會員每消費人民幣 1000 元的車費，即可輕鬆累積高達 1.5 萬點的積分，而普通會員僅能獲得 5,000 點。這些寶貴的積分可以直接用於兌換車票，兌換比例為 150 點積分可抵扣人民幣 1 元。舉例來說，如果一位長者每月平均消費人民幣 500 元的高鐵車費，透過這項積分回饋政策，每年將能額外節省約人民幣 900 元的交通開支，這筆可觀的數字讓高鐵出行更具吸引力！

  • 適用範圍包含普通列車和高鐵，但不含旅遊專列、國際列車。

高鐵老人票 | 適老化配套設施

  • 除了經濟上的優惠，國鐵集團更致力於提供貼心周到的出行體驗。針對 65 歲及以上的長者旅客，特別開闢了「綠色通道」服務。這項尊享服務允許長者提前預約全程幫扶，從您抵達車站的那一刻起，便有專人提供進站協助、輪椅使用、上下車引導等一站式服務，確保您的旅途順暢無憂、倍感安心。

  • 為了讓長者出行更加便利舒適，各大高鐵車站也配備了多項「專屬設施」。您可以輕鬆找到專為長者設計的敬老窗口，減少排隊等候時間；寬敞明亮的候車區，讓您在候車時能有更舒適的環境；此外，車站內也完善配備了無障礙電梯、專用衛浴等設施，全方位照顧長者的特殊需求，讓每一次旅程都充滿人性化的關懷。

  • 更令人期待的是，部分地區還特別開行了「銀髮旅遊列車」。這些專列經過適老化改造，車廂設計更符合長者需求，並配備了專業的服務團隊，全程提供細緻入微的照顧。列車上還會舉辦豐富多彩的文娛活動，讓旅途不再單調，例如廣受好評的「長三角旅遊專列」，讓銀髮族在享受高鐵便捷的同時，也能體驗深度且充滿樂趣的團體旅遊，開啟全新的「高鐵老人票」旅遊模式。

高鐵老人票 | 購票方式

在線購票

無論是為長者預訂高鐵老人票，還是其他票種，購票方式都非常多元便捷。您可以選擇透過中國鐵路 12306 官方網站、12306 手機應用程式，或是直接在 Trip.com 平台進行購票。這些線上平台操作介面簡潔易懂，支付方式多樣便捷，更重要的是，您可以提前預訂所需車票，確保您的行程安排萬無一失，讓長者的每一次出行都能從容不迫。

窗口購票

對於不習慣線上操作的長者或其家屬，您也可以選擇傳統的線下購票方式。您可以親自前往香港西九龍站，或內地各大高鐵車站的售票窗口，輕鬆購買您的車票（包括高鐵老人票）。請注意，在窗口購票時，務必攜帶乘車人的有效身份證明文件，例如居民身份證、港澳居民來往內地通行證等，以便順利完成購票手續，確保旅途順暢。

自助售票機購票

此外，為了進一步提升購票效率，部分高鐵車站還貼心地設置了自助售票機。您可以根據機器的清晰提示，自助購買您的所需高鐵票，操作流程簡單快捷，大大節省您的寶貴時間。這些自助售票機通常支援多種支付方式，包括現金、主流信用卡以及銀聯卡等，為您的購票提供極大的便利性與靈活性。

Trip.com 平台

作為您信賴的旅行夥伴，Trip.com 致力於提供最便捷、高效的高鐵訂票服務。無論您身處何地，都能透過我們的官方網站或手機 App，輕鬆完成高鐵票的預訂。我們的平台設計簡潔直觀，旨在為您提供一站式的無憂購票體驗。以下是透過 Trip.com 購票的詳細流程，讓您輕鬆掌握，開啟您的精彩旅程：

1. 登入 Trip.com 帳戶

2. 在首頁選擇「火車票」或「高鐵票」

3. 輸入出發地、目的地和日期，點擊「搜尋」

香港高鐵購票方法

4. 瀏覽可選車次，選擇合適的班次

香港高鐵購票方法

5. 填寫乘客信息，包括姓名、證件號碼等

香港高鐵購票方法

6. 選擇座位等級，如一等座或二等座

7. 確認訂單信息，完成支付

支付方式包括：信用卡、支付寶、微信支付等。

即刻預訂高鐵車票

更多香港高鐵攻略

【香港高鐵攻略2025】最強高鐵訂票方法、票價、時間、路線全攻略！

【香港高鐵攻略2025 】選擇最佳的高鐵座位！高鐵一等座、二等座、特等座及商務座區別

2025 高鐵路線圖 | 熱門高鐵線路、廣深港高鐵路線圖，最新高鐵訂票資訊！

即睇香港高鐵時間表，計劃你的鐵道旅行！高鐵預售及高鐵訂票優惠第一手資訊！

【香港高鐵訂票】高鐵攻略、優惠車票，即刻出行


