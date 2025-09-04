熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
高鐵老人票攻略：2025 最新優惠一覽
隨著香港高鐵網絡的持續拓展與完善，搭乘高鐵已然成為眾多長者開啟跨境旅程的首選方式。為了讓銀髮族們的出行更加便捷、經濟與舒適，Trip.com 特此為您精心彙整了最全面的「高鐵老人票」資訊與最新優惠政策。無論是探親訪友還是休閒旅遊，我們都將助您輕鬆規劃一趟無憂的旅程，盡享高鐵帶來的便利與樂趣！
特別為首次體驗 Trip.com 便捷服務的新用戶準備！只要您是首次透過 Trip.com 網站或 App 訂購任何火車票或高鐵票，即可立即享有專屬的 3% 訂票折扣優惠。這份迎新好禮，讓您的首次高鐵之旅就能感受到實實在在的「着數」！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
想要用 Trip.com解鎖更多旅行驚喜與超值優惠嗎？Trip.com 獨家推出的優惠券組合，正是您不容錯過的省錢利器！例如，我們的「高鐵快閃券包」限時特惠，只需港幣 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的優惠券，讓您的每一趟高鐵行程都能享受到更多實惠，旅行樂趣加倍！訂票即慳！🚄💸
高鐵老人票 | 積分優惠：老人專屬 15 倍積分回饋
好消息！自 2025 年 4 月 1 日起，中國國鐵集團正式實施了一項針對長者的「超級積分」重大利多政策，這無疑是高鐵老人票優惠領域的一大里程碑！根據這項最新規定，所有年滿 60 歲並已註冊成為「鐵路暢行」常旅客會員的銀髮旅客，在搭乘火車或高鐵時，將能獲得令人驚嘆的票面金額 15 倍積分回饋。這項優惠力度驚人，足足是普通會員 5 倍積分的三倍之多，讓長者們的每一次出行都能累積豐厚回饋！
這項超級積分優惠究竟有多划算？讓我們來為您算一筆賬：長者會員每消費人民幣 1000 元的車費，即可輕鬆累積高達 1.5 萬點的積分，而普通會員僅能獲得 5,000 點。這些寶貴的積分可以直接用於兌換車票，兌換比例為 150 點積分可抵扣人民幣 1 元。舉例來說，如果一位長者每月平均消費人民幣 500 元的高鐵車費，透過這項積分回饋政策，每年將能額外節省約人民幣 900 元的交通開支，這筆可觀的數字讓高鐵出行更具吸引力！
適用範圍包含普通列車和高鐵，但不含旅遊專列、國際列車。
高鐵老人票 | 適老化配套設施
除了經濟上的優惠，國鐵集團更致力於提供貼心周到的出行體驗。針對 65 歲及以上的長者旅客，特別開闢了「綠色通道」服務。這項尊享服務允許長者提前預約全程幫扶，從您抵達車站的那一刻起，便有專人提供進站協助、輪椅使用、上下車引導等一站式服務，確保您的旅途順暢無憂、倍感安心。
為了讓長者出行更加便利舒適，各大高鐵車站也配備了多項「專屬設施」。您可以輕鬆找到專為長者設計的敬老窗口，減少排隊等候時間；寬敞明亮的候車區，讓您在候車時能有更舒適的環境；此外，車站內也完善配備了無障礙電梯、專用衛浴等設施，全方位照顧長者的特殊需求，讓每一次旅程都充滿人性化的關懷。
更令人期待的是，部分地區還特別開行了「銀髮旅遊列車」。這些專列經過適老化改造，車廂設計更符合長者需求，並配備了專業的服務團隊，全程提供細緻入微的照顧。列車上還會舉辦豐富多彩的文娛活動，讓旅途不再單調，例如廣受好評的「長三角旅遊專列」，讓銀髮族在享受高鐵便捷的同時，也能體驗深度且充滿樂趣的團體旅遊，開啟全新的「高鐵老人票」旅遊模式。
高鐵老人票 | 購票方式
在線購票
無論是為長者預訂高鐵老人票，還是其他票種，購票方式都非常多元便捷。您可以選擇透過中國鐵路 12306 官方網站、12306 手機應用程式，或是直接在 Trip.com 平台進行購票。這些線上平台操作介面簡潔易懂，支付方式多樣便捷，更重要的是，您可以提前預訂所需車票，確保您的行程安排萬無一失，讓長者的每一次出行都能從容不迫。
窗口購票
對於不習慣線上操作的長者或其家屬，您也可以選擇傳統的線下購票方式。您可以親自前往香港西九龍站，或內地各大高鐵車站的售票窗口，輕鬆購買您的車票（包括高鐵老人票）。請注意，在窗口購票時，務必攜帶乘車人的有效身份證明文件，例如居民身份證、港澳居民來往內地通行證等，以便順利完成購票手續，確保旅途順暢。
自助售票機購票
此外，為了進一步提升購票效率，部分高鐵車站還貼心地設置了自助售票機。您可以根據機器的清晰提示，自助購買您的所需高鐵票，操作流程簡單快捷，大大節省您的寶貴時間。這些自助售票機通常支援多種支付方式，包括現金、主流信用卡以及銀聯卡等，為您的購票提供極大的便利性與靈活性。
Trip.com 平台
作為您信賴的旅行夥伴，Trip.com 致力於提供最便捷、高效的高鐵訂票服務。無論您身處何地，都能透過我們的官方網站或手機 App，輕鬆完成高鐵票的預訂。我們的平台設計簡潔直觀，旨在為您提供一站式的無憂購票體驗。以下是透過 Trip.com 購票的詳細流程，讓您輕鬆掌握，開啟您的精彩旅程：
1. 登入 Trip.com 帳戶
2. 在首頁選擇「火車票」或「高鐵票」
3. 輸入出發地、目的地和日期，點擊「搜尋」
4. 瀏覽可選車次，選擇合適的班次
5. 填寫乘客信息，包括姓名、證件號碼等
6. 選擇座位等級，如一等座或二等座
7. 確認訂單信息，完成支付
支付方式包括：信用卡、支付寶、微信支付等。
更多香港高鐵攻略
【香港高鐵攻略2025】最強高鐵訂票方法、票價、時間、路線全攻略！
【香港高鐵攻略2025 】選擇最佳的高鐵座位！高鐵一等座、二等座、特等座及商務座區別
2025 高鐵路線圖 | 熱門高鐵線路、廣深港高鐵路線圖，最新高鐵訂票資訊！
即睇香港高鐵時間表，計劃你的鐵道旅行！高鐵預售及高鐵訂票優惠第一手資訊！
