精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
高鐵行李限制懶人包：重量、尺寸、違禁品，暢遊全國必讀指南！
高速鐵路已迅速崛起，成為香港旅客暢遊中國內地嘅首選交通方式！
佢唔單止能便捷連接廣東省，更能直達上海、北京、重慶等超過七十個主要城市，大幅縮短咗城市間嘅旅行時間，令您嘅旅程更加高效舒適。
🚨 確保旅途順暢：必讀行李限制
然而，就好似乘坐飛機一樣，高鐵對於旅客攜帶嘅行李亦有明確嘅規定和高鐵行李限制。
為咗確保您嘅旅途一路順暢無阻，出發前務必詳細了解：
最新嘅高鐵行李重量要求
行李寄放指引
以及禁止攜帶物品清單
全面掌握高鐵行李要求，讓您嘅出行體驗達到最佳！
🚄 香港高鐵簡介：西九龍站 x 直達全國網絡
香港高鐵嘅總樞紐——香港西九龍站，唔單止係全球最大嘅地底鐵路站，更設有 15 個長途及短途月台，為旅客提供無縫接駁服務！
🌐 直達全國網絡 x 選擇多元
由西九龍站出發，您唔需要轉車就可以直達中國內地超過七十個熱門城市，選擇非常多元：
核心大城市： 包括繁華嘅深圳、廣州、北京、上海、重慶。
旅遊熱點： 仲有風景如畫嘅杭州、桂林、昆明。
其他城市： 以及天津、武漢、廈門、鄭州、潮汕等等。
⏱️ 極速效率 x 提升便捷性
香港高鐵極大地提升咗出行嘅便捷性與效率：
短途極速： 只需短短 14 分鐘就可以抵達深圳。
長途省時： 而前往首都北京都只係需要約 8 小時 45 分鐘。
🛅 高鐵行李限制 | 香港西九龍站行李寄放
為咗讓旅客享受更輕鬆嘅旅程，香港西九龍站貼心咁提供咗便捷嘅行李寄放服務！
呢啲服務設施位於車站嘅 GFM 層（具體位置喺 WEK G-2，由 B2 抵港大堂搭升降機就到 GFM 層），等您輕鬆擺脫行李束縛，盡情享受旅程。
服務選項及時間：
服務類別
營運時間
服務特色
專人行李寄存
每日 09:00 至 20:00
由遠東行李寄存提供專人服務。
自助行李寄存櫃
每日 06:00 至 24:00
更具彈性，方便旅客自主使用。
圖片來源：遠東行李寄存
🚫 高鐵行李限制：禁止攜帶及限額物品清單
喺規劃高鐵旅程時，請務必留意高鐵行李限制中關於禁止攜帶物品嘅嚴格規定，以確保所有旅客嘅安全。
1. 🚨 危險品 (嚴格禁止)
任何可能危及乘客、職員、車站及列車安全嘅物品，都屬於嚴格禁止攜帶嘅範疇：
爆炸品、易燃易爆物品
有毒物品、腐蝕性物品、放射性物品
具感染性物質
以及可能危及安全嘅物品，例如刀具或其他鋒利嘅尖銳器具
遵守呢啲規定，係每位旅客嘅責任，亦係保障公共安全嘅重要一環。
2. 🐶 動物 (導盲犬例外)
一般動物： 為了維護車站、列車車廂內外嘅公共衛生與安全，所有其他活動物均不得攜帶並搭乘高鐵。
例外情況： 唯一例外嘅係經認證並戴有導盲鞍嘅導盲犬。視障旅客乘車時須出示相關證明文件供職員查閱。
3. 🚬 香煙 (海關限額)
喺攜帶免稅商品方面，高鐵行李限制有明確規定，請務必遵守海關限額：
入境內地： 每名成年旅客入境時，只可攜帶最多 200 支免稅香煙。
回程抵港： 抵達香港時，則僅允許攜帶19 支香煙入境。
4. 🥃 酒精 (海關限額)
針對酒精飲品，高鐵行李限制亦設有免稅額度：
入境內地： 每名成年旅客可攜帶最多 2 瓶酒，且每瓶容量不得超過 750 毫升。
回程抵港： 允許攜帶總量不超過 1 公升、酒精濃度高於 30% 嘅烈酒。
📏 高鐵行李限制：尺寸、重量與放置規定
這是旅客最關心嘅高鐵行李限制之一，為咗確保您嘅旅途暢順，請務必留意以下規定：
1. 📏 行李尺寸限制
外部尺寸： 每件行李外部尺寸長、闊、高相加嘅總和，不得超逾 130 厘米。
2. ⚖️ 行李大小與重量上限
關於高鐵行李重量要求，設有明確上限：
旅客類別
行李總重量上限
成人旅客
20 公斤
兒童旅客
10 公斤
外交人員
35 公斤
貼士： 強烈建議您喺出發前預先測量行李重量，避免額外費用或耽誤行程！
3. ♿ 行動輔助設備 (豁免規定)
為了照顧有特殊需求嘅旅客，高鐵行李要求對行動輔助設備提供咗人性化嘅豁免：
免費攜帶： 老人、幼童、病人、殘疾人士、孕婦等旅客使用嘅摺疊式輪椅，以及隨行嬰兒使用嘅摺疊嬰兒車，均可免費攜帶，且不計入上述嘅行李重量限制範圍內。
設備尺寸限制： 需注意，每部行動輔助設備嘅尺寸限制為 長 120 厘米 x 闊 70 厘米。
承重限制： 設備加上其使用者嘅總重量不得超過 200 公斤。
4. 🗃️ 行李放置位置
喺高鐵列車上，行李嘅擺放亦有特定區域：
較大件行李： 通常可存放喺車廂入口處專設嘅行李寄放區。
隨身小件行李： 可方便地放置於座位上方嘅行李架，確保您喺旅途中隨時取用，同時保持通道暢通無阻。
香港高鐵交通攻略
地鐵
由香港各區出發，可乘坐至屯馬綫的柯士甸站或東涌綫的九龍站，即可連接香港西九龍高鐵站
機場快綫
由機場出發，可乘坐機場快綫至九龍站，即可連接香港西九龍高鐵站
巴士
有多條巴士路線連接西九龍站與港九新界各個區域，包括夜間巴士路線。
的士
西九龍站設有的士上落客區
鴐駛人士
西九龍站設有停車場，亦可使用附近的九龍站圓方停車場，收費按時或按日收費
香港高鐵乘車流程：西九龍站「一地兩檢」指南
香港西九龍高鐵站採用高效便捷嘅「一地兩檢」邊檢安排，獨特嘅「同層兩檢」模式意味著無論離港定抵港，旅客都能喺同一樓層內一次性完成香港及內地嘅出入境手續，極大地節省時間！
⏱️ 時間管理與高峰期建議
最早辦理時間： 旅客最早可於列車開出前 120 分鐘開始辦理實名驗證、嚴格嘅行李安檢、通關及登車等程序。
建議預留時間： 通常約需 30 分鐘完成。但若果您選擇喺節日、假日高峰期出行，或持護照、需使用人工出入境檢查櫃枱，建議您預留更充裕嘅額外時間！
1. 實名驗證及檢票入閘 (B1 層)
抵達樓層： 抵達 B1 層票務大堂後。
所需文件： 請準備好您嘅旅遊證件及跨境電子車票。
程序： 您可選擇透過自助閘機，或前往職員輔助櫃位，一次性完成實名驗證與檢票程序，即可順利入閘。
2. 安檢程序 (B1 層)
檢查位置： 喺 B1 層票務大堂完成實名驗證後，請您繼續跟隨清晰嘅指示，進行行李及保安檢查。
加速貼士： 為加速安檢流程，建議旅客喺通過安檢前，預先將身上嘅所有個人物品（如手機、硬幣、鑰匙等）取出並放置於手提袋或行李中，以提升檢查效率。
3. 出入境手續 (B3 層)
過關地點： 隨後，您將前往 B3 層離港大堂進行出入境手續。
同層兩檢：
先辦理香港嘅出境程序，離開香港口岸區。
然後直接進入同一層嘅內地口岸區，完成內地入境程序。
登車時間： 待所有通關手續辦理完畢後，即可前往候車大堂。請務必留意，閘機將於列車開車前 15 分鐘開放，並喺開車前 5 分鐘準時關閉，請務必預留充足時間登車！
圖片來源：香港高速鐵路官網
❓ 高鐵行李限制 | 常見問題 Q&A
1. 🔍 高鐵行李會檢查嗎？
答： 係嘅，所有旅客攜帶嘅行李都必須經過嚴格嘅安檢程序。
目的： 呢項高鐵行李限制旨在確保所有乘客嘅安全。因此，請務必確保您嘅行李符合高鐵嘅安全規定，並嚴格避免攜帶任何禁止攜帶物品，以確保旅途順暢。
2. 🗄️ 高鐵上有行李架嗎？行李可以放喺邊度？
答： 高鐵車廂內為旅客提供咗多種行李寄放選擇：
小件隨身物品： 可以放置喺座位上方嘅行李架上。
較大件行李： 車廂連接處通常設有專用嘅大件行李擺放區，方便您穩妥存放，滿足唔同嘅高鐵行李要求。
3. 👶 嬰兒車或輪椅是否計入行李限制？
答： 嬰兒車和輪椅喺高鐵行李限制中享有特殊豁免，佢哋唔計入常規行李重量或尺寸限制，可免費攜帶。
放置： 呢啲輔助設備可以放置喺列車內嘅指定位置。
貼心提醒： 為咗獲得更周到嘅服務同協助，我哋強烈建議旅客喺出行前或抵達車站時，提前告知車站或列車服務人員您嘅需求。
