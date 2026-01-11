高鐵西九龍站列車直達目的地將增16個 上海臥鋪服務擴至每日提供

高鐵西九龍站列車直達的車站數目，本月26日將增加16個。(資料圖片／林俊源攝)

高鐵西九龍站出發列車的直達目的地站點，本月26日起會再增加16個，包括南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市及文化古都，屆時西九龍站列車的直達目的地會增至110個，乘客明日起可預購相關車票。

往返廣州南站短途車增5對班次

新增的直達目的地包括合肥南站、南京南站、無錫東站、清遠站、汨羅東站、泉州東站、泉州南站、惠東站、惠州南站、福州南站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、陸豐南站、潮南站和興寧南站。

另外，目前每周提供四對列車的上海虹橋臥鋪服務，同日起會由周五至一開出，擴展至每日開出，往返西九龍站及廣州南站的短途列車班次亦會增加5對班次。港鐵感謝兩地政府部門和內地鐵路單位支持與協作。

