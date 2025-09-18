高鐵車票優惠｜福田、深圳北高鐵飛買一送一/減$100優惠券！今起訂購十一國慶、中秋假期車飛

專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
自從香港人習慣搭高鐵北上深圳後，現時到其他內地城市都會選擇搭乘高鐵，貪其準時開車，不用在機場左等右等！Yahoo購物專員幫大家睇過幾個旅遊產品平台的高鐵車票優惠，Trip.com推出激抵價$99高鐵優惠券包，而Klook就推出買一送一優惠～提提大家，十一國慶、中秋假期檔期車飛已經開買，即睇詳情。
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
北上深圳買一送一！人均$37.5起
計劃十一國慶、中秋假期坐高鐵北上深圳的話，就要mark實時間啦～Trip.com今日（9月17日）起開賣10月1日出發車票、9月22日開賣10月6日中秋出發車票，而Klook就遲一日，由9月18日賣國慶假期、9月23日賣中秋節。要校鬧鐘搶車票外，都要鎖定日期時間搶優惠！Klook由即日起至9月23日早上8am推出買一送一優惠，適用於深圳北站及福田站，以福田站為例，每張單程$75起，買一送一折後人均只要$37.5起，十分划算！提提大家，入手時記得輸入優惠碼【HSRSZ919】。
Klook高鐵買一送一
價錢：$75起/2張，人均$37.5起
每周六12pm推減$100券
Trip.com由9月20起至10月4日，每逢星期六12pm推出高鐵優惠，最抵一定的減99%券，最多減$100，變相買滿$101就可以減足$100、最平可以$1就可以入手高鐵車票！除了減$99，還有減$15優惠券，同樣抵買～同時，逢星期六訂由香港出發的預約高鐵票／後補票可以免手續費。
高鐵減99%優惠券
最多減$100，變相買滿$101可以減足$100
高鐵減$15優惠券
買滿$100減$15
