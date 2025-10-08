每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
高陞集團拓展全球業務佈局 聯手格林豪斯集團共建加納首個國際度假娛樂城
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 高陞集團控股有限公司（上市編號：1283，下稱「高陞集團」或「本集團」）欣然宣佈，本集團於2025年10月5日與加納格林豪斯集團（Greenhouse Group Ghana，下稱「格林豪斯集團」）正式簽署合作意向框架協議，雙方將共同開發及建設位於非洲加納的大型「國際度假娛樂城」項目（「該項目」）。簽約儀式已於加納舉行，並獲加納總統約翰·德拉馬尼·馬哈馬親臨見證。本次合作象徵高陞集團邁出國際的重要一步，亦是企業積極響應國家「一帶一路」倡議、推動中非經貿與基建合作的重要里程碑，同時亦充分印證本集團之基建項目建設及運營成就獲國際認可。
根據合作意向框架協議，高陞集團與格林豪斯集團將共同建設「國際度假娛樂城」項目，該項目位於加納，總佔地面積約4,000畝，將建設一個集多元休閒、娛樂及會展於一體的綜合度假區。項目規劃包括大型機動遊樂設施、水上樂園、高爾夫球場、國際會議中心、高級酒店及度假別墅群等。項目建成後，將成為西非地區首個具國際水準的大型度假娛樂綜合項目，預期將吸引區內外旅客，並推動當地旅遊、服務及相關產業鏈發展。
該項目將分兩期開發，預期於五年內全面建成。格林豪斯集團及資本市場基金將共同投入約5億美元以作開發園區建設。本集團將擔任園區建設的總承包商，負責項目的設計規劃、施工建設、工程管理及後期運營協調。是次大型項目成功合作將為本集團海外巿場發展奠定堅實的基礎，並為集團未來業績增長提供強勁的支持。
格林豪斯集團深耕非洲15年，為區域發展的重要推手
格林豪斯集團總部位於加納首都阿克拉，成立超過15年，是當地具影響力的綜合企業集團之一，其業務涵蓋工業園開發、房地產、能源及基建等多個領域。格林豪斯集團成功開發的「光明工業園區」佔地逾12,000畝，目前已有超過40家中國企業進駐園區，成為中非產業合作的重要平台。其在當地的深厚根基與協調能力，將為本次國際度假娛樂城項目推進提供有力支持。
另一方面，加納是西非地區經濟較為穩定及增長迅速的國家之一，人口超過3,000萬；而整個西非地區人口逾4.5億，非洲總人口更多達15億，平均年齡僅約20歲，人口結構年輕且增長迅速。加上當地政治局勢穩定，礦產資源豐富，經濟持續高速增長，民眾生活水平亦不斷提升，為休閒旅遊產業帶來巨大發展空間。本集團瞄準非洲巿場，以加納為起點發展國際度假娛樂城，並期望輻射整個西非市場，為集團帶來顯著的經濟及戰略價值。該項目同時亦契合「一帶一路」倡議下的中非合作方針，助力推進區域互聯互通及基礎設施建設，為沿線國家經濟發展注入新動能。
除旅遊娛樂項目外，高陞集團亦將與格林豪斯集團達成合作意向，計劃於新能源、家電製造等多個領域展開戰略合作，進一步拓展非洲市場的多元業務版圖。雙方相信，在加納政府的大力支持下，合作項目將順利推進，並取得長遠而可觀的經濟效益。
高陞集團控股有限公司主席兼行政總裁高黎雄博士表示：「我們非常榮幸能與格林豪斯集團攜手合作，參與這個具戰略意義的加納『國際度假娛樂城』項目。這不僅是高陞集團首次深度參與非洲大型綜合基建項目，更標誌着我們在國際市場拓展邁出重要一步。非洲地區經濟潛力龐大、人口結構年輕，旅遊與休閒產業正處於快速發展階段，我們相信該項目將成為區域經濟的新引擎。同時，這亦為集團工程業務開拓全新市場空間，進一步強化我們的國際競爭力。我們將憑藉多年在大型機電及建築項目的專業實力，確保項目高效推進，為當地社會經濟發展作出積極貢獻，並為股東創造長遠價值」
有關高陞集團控股有限公司（股份代號：1283.HK）
高陞集團控股有限公司（1283.HK）於2019年在香港聯合交易所上市，是一間擁有卓越往績的機電工程服務供應商，主要客戶是香港著名地產發展商以及建築商。集團過去參與及完成香港多項具代表性建築工程項目，主要業務為各大發展商的樓宇進行機電配套安裝，包括安裝機械通風及空氣調節系統、給排水系統、泳池及噴水池系統、電力和電控系統及樓宇智能化系統等，致力提供優質的機電工程服務。
