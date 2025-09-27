高雄五大百貨齊發 信義房屋：這區最受矚目

▲農十六特區的交通優勢，吸引中北部南下的購屋族群。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄五大百貨新地標齊發，包括三井LaLaport、高雄新車站百貨、東南米樂PLAZA預計2026年開幕，空中鳳城2027年啟用，富邦凹子底漢神3館預計2028年開幕，其中富邦凹子底案是高雄近年來最大的開發案，最近的農十六特區備受矚目，信義房屋高一區協理周清源表示，當重大建設與利多陸續實現，民生消費將會共同成長，百貨商場也看中產業優勢帶來的人口紅利而佈局。



周清源進一步說明，近年來高雄S廊帶、台積電進駐、鐵路地下化、捷運、亞灣2.0計畫帶來產業轉型與人口紅利，有益區域發展；而民眾的消費習慣陸續轉變，百貨商場的生活機能集中、品牌多元，消費者傾向到一個百貨商場，有購物、吃喝玩樂等體驗，從高雄的百貨假日滿滿人潮來看，可知複合式經營已成主流，這也是百貨商場積極至高雄駐點的原因。

高雄即將開幕的五大百貨中，富邦凹子底案為高雄最大的開發案，位於博愛二路與大順一路交叉口，佔地11萬坪，規劃地上47層，未來完工後將成為高雄第三大樓，規劃商辦、旅館、商場，將有漢神百貨進駐，有機會成為下一個百貨店王。

周清源說，漢神百貨未來開幕後，將讓周邊的農十六特區更備受矚目，也因為北高雄的百貨商場數量不多，又是產業重點發展區域，因此新的百貨進駐，當地居民都很期待。

信義房屋農十六店專員陳學晟表示，農十六特區早期為單純的住宅區，隨著人口入住，已有許多連鎖餐飲店設點，區域內素地不多，已有指標建商陸續插旗，未來BOT案完工後，有商辦、飯店、百貨，可望帶動就業機會，生活機能更加完善。

陳學晟說明，農十六特區早期都是大坪數產品，近年漸有中小坪數產品，住戶素質佳，商業氣息又不會太重，車流量適中，生活品質佳；屋齡20年的中古大樓，單價30-35萬，屋齡10年內的新古大樓，單價約45萬左右，小坪數可至單價50萬。

農十六特區有捷運、輕軌，此交通優勢大大吸引了中北部客戶，附近有高雄醫學大學，不少高雄醫學大學學生的父母幫子女買房，也有中北部南下工作者，剛開始只買小坪數空間，工作一段時間後，收入增加後，換更大的物件，也有高雄的醫生、傳產老闆、創業家等換屋需求。



