衝高雄找小王子了！「小王子125周年特展」3大雕像、下午茶美翻，打卡送扇子

小王子鐵粉衝高雄了！為歡慶經典角色「小王子」125歲，古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局，特別於9/13起至2026/3/31，在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》，打造全台最浪漫的打卡景點，３大必拍雕像、限定小王子下午茶一次看！

小王子特展在高雄

高雄打狗英國領事館，特別攜手曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器的藝術家黃騰輝，共同推出《小王子125周年特展》。展覽以畫作、雕塑及沉浸式裝置，以及《小王子》的經典語錄，呈現出寓言中的星辰與玫瑰，讓古蹟園區搖身一變，成為比釜山甘川洞更夢幻的西子灣奇境。

▲高雄打狗英國領事館於9/13起至2026/3/31，推出《小王子125周年特展》。

３大必拍雕像

此次展覽設計了３座主題雕像「看海，是一種陪伴」「馴養之約」「等待的狐狸」，都是打卡必拍夯點，不僅療癒可愛，更寓意著「愛、守護與等待」的核心精神。包含與小王子和狐狸一同眺望西子灣的最美拍照點；以及小王子抱著狐狸，重現「因為你馴養了我，所以你對我而言是獨一無二的」的經典場景。

▲此次展覽設計３座主題雕像，有與小王子和狐狸一同眺望西子灣的最美拍照點可打卡。

▲小王子抱著狐狸，重現「因為你馴養了我，所以你對我而言是獨一無二的」的經典場景。

打卡送扇子、小王子下午茶

展覽期間，打卡還能免費獲得限量小王子與狐狸的造型扇子；門票還可折抵館內消費（滿額200元可使用１張抵用券），古典玫瑰園特別設計了「小王子主題下午茶」與「玫瑰花瓣茶」，將星球、玫瑰與經典角色化為美味甜點與香氣茶飲，打造最夢幻的下午茶體驗。此外，現場還安排「寄給心中的小王子」明信片活動，還有「尋找雕像挑戰」，讓親子一同探索園區雕像，讓孩子在遊戲中培養觀察力與冒險精神。

▲展覽期間，打卡還能免費獲得限量小王子與狐狸的造型扇子。

▲古典玫瑰園還特別設計了「小王子主題下午茶」與「玫瑰花瓣茶」。

▲小王子特展還有一系列周邊可購買，包含帆布袋、別針、吊飾等等。

《小王子》125週年特展 「看海，是一種陪伴｜小王子與狐狸在西子灣的溫柔等待」

日期： 2025/09/13～2026/03/31

地點： 高雄市鼓山區蓮海路20號（打狗英國領事館文化園區）

*門票可全額折抵館內消費

打狗英國領事館文化園區(山上園區)

地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

電話：07-525-0100

時間：週一至五10：00～19：00／09：00～19：00（週三休）

