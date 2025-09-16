高雄最萌「KAKAO FRIENDS」彩繪渡輪啟航！集章免費送周邊，快閃店、航班公開

鐵粉們出動！韓國超人氣IP「KAKAO FRIENDS」主題渡輪現身高雄港啦～包括Ryan萊恩、Apeach桃子、TUBE鴨鴨等角色夥伴通通上船，陪伴大家環遊高雄港！航班將往來於「棧貳庫」與「旗津」之間，同時還有主題集章活動、周邊快閃店同步登場喔！想知道KAKAO FRIENDS主題航班時間？票價多少錢？行程怎麼玩？趕緊跟著小編看下去～

高雄最萌「KAKAO FRIENDS」海上巴士啟航

高雄輪船公司與韓國超人氣IP「KAKAO FRIENDS」合作聯名，將Ryan萊恩與好夥伴們繪製於船身，打造「KAKAO FRIENDS」主題渡輪海上巴士，活動將持續至明年暑假，有一整年的時間可以搭船玩高雄，航班營運時間為每週五、六、日、一，航行路線往返於「棧貳庫」與「旗津」之間，非常適合安排高雄渡輪一日遊行程！前往棧二庫乘船處的交通方式也相當便利，搭乘高雄輕軌至「哈瑪星站」下車，步行約５～６分鐘即可抵達。

廣告 廣告

▲「KAKAO FRIENDS」主題渡輪即日起～115/7/31期間限定登場。（圖片來源：棧貳庫）

▲包括Ryan萊恩、Apeach桃子、TUBE鴨鴨等角色夥伴通通上船，陪伴大家環遊高雄港。（圖片來源：高雄輪船公司）

高雄輪船 ×KAKAO FRIENDS聯名航班乘船資訊

活動時間：即日起～115/7/31

航班時間：每週五、六、日、一

航班時刻：平日13：00～16：45／假日12：00～18：45

航線：棧貳庫－旗津

班距：30分鐘

票價：全票80元／半票40元（年齡６至12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙及陪伴卡）

▲主題彩繪海上巴士路線往返於「棧貳庫」與「旗津」之間，班距為30分鐘。（圖片來源：高雄輪船公司）

高雄市輪船股份有限公司

【高雄渡輪】玩法推薦完整攻略

看更多：旗津渡輪一日遊：鼓山－棧貳庫－旗津沿線景點｜旗津渡輪票價時間

還有主題集章活動、快閃店

搭主題渡輪玩旗津還有集章活動可以玩！只要在「棧貳庫」海側廣場搭乘KAKAO FRIENDS主題航班，即可獲得聯名集章護照，並於棧貳庫、KAKAO FRIENDS海上巴士、旗津天后宮、高雄燈塔、旗津沙灘吧、貝殼館）完成６處指定集章，即可至棧貳庫２樓服務台兌換限量「角色磁磚磁鐵」，共有８款圖案隨機贈送，限量只有1500個、送完為止！此外，在棧貳庫２樓也有KAKAO FRIENDS主題周邊店可逛，現場設有巨大Ryan可以合照，還有各式各樣的造型玩偶、明信片、吊飾鑰匙圈等文創小物可選購，粉絲們千萬別錯過！

▲搭乘KAKAO FRIENDS海上巴士完成集章活動，就可獲得限量「角色磁磚磁鐵」，共有８款圖案隨機贈送。（圖片來源：棧貳庫）

▲活動期間在棧貳庫２樓也有KAKAO FRIENDS主題周邊店，可以和巨大Ryan合照！（圖片來源：棧貳庫）

▲周邊店有各式各樣的Ryan造型玩偶、周邊小物可選購。（圖片來源：棧貳庫）

【景點資訊】

棧貳庫KW2／大港倉

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

電話：07-531-8568

時間：週日至四10：00～21：00／週五、六、國定假日及假日前夕10：00～22：00

更多食尚玩家報導

貓空一日遊＋纜車行程攻略！貓空喝茶、餐廳推薦、百萬夜景觀賞點一次看

情侶必住！2025汽車旅館推薦TOP50：KTV、按摩浴缸、主題房精選

台南百年「西市場」重新開幕！超過百家攤位進駐，開吃古早味大泡芙、小酥餅

最新開幕「免費親子樂園」！打卡３公尺爬牆大貓、三隻小豬，夜晚點燈更吸睛

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章