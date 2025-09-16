高雄最萌「KAKAO FRIENDS」彩繪渡輪啟航！集章免費送周邊，快閃店、航班公開

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
鐵粉們出動！韓國超人氣IP「KAKAO FRIENDS」主題渡輪現身高雄港啦～包括Ryan萊恩、Apeach桃子、TUBE鴨鴨等角色夥伴通通上船，陪伴大家環遊高雄港！航班將往來於「棧貳庫」與「旗津」之間，同時還有主題集章活動、周邊快閃店同步登場喔！想知道KAKAO FRIENDS主題航班時間？票價多少錢？行程怎麼玩？趕緊跟著小編看下去～
高雄最萌「KAKAO FRIENDS」海上巴士啟航
高雄輪船公司與韓國超人氣IP「KAKAO FRIENDS」合作聯名，將Ryan萊恩與好夥伴們繪製於船身，打造「KAKAO FRIENDS」主題渡輪海上巴士，活動將持續至明年暑假，有一整年的時間可以搭船玩高雄，航班營運時間為每週五、六、日、一，航行路線往返於「棧貳庫」與「旗津」之間，非常適合安排高雄渡輪一日遊行程！前往棧二庫乘船處的交通方式也相當便利，搭乘高雄輕軌至「哈瑪星站」下車，步行約５～６分鐘即可抵達。
▲「KAKAO FRIENDS」主題渡輪即日起～115/7/31期間限定登場。（圖片來源：棧貳庫）
▲包括Ryan萊恩、Apeach桃子、TUBE鴨鴨等角色夥伴通通上船，陪伴大家環遊高雄港。（圖片來源：高雄輪船公司）
高雄輪船 ×KAKAO FRIENDS聯名航班乘船資訊
活動時間：即日起～115/7/31
航班時間：每週五、六、日、一
航班時刻：平日13：00～16：45／假日12：00～18：45
航線：棧貳庫－旗津
班距：30分鐘
票價：全票80元／半票40元（年齡６至12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙及陪伴卡）
▲主題彩繪海上巴士路線往返於「棧貳庫」與「旗津」之間，班距為30分鐘。（圖片來源：高雄輪船公司）
高雄市輪船股份有限公司
【高雄渡輪】玩法推薦完整攻略
看更多：旗津渡輪一日遊：鼓山－棧貳庫－旗津沿線景點｜旗津渡輪票價時間
還有主題集章活動、快閃店
搭主題渡輪玩旗津還有集章活動可以玩！只要在「棧貳庫」海側廣場搭乘KAKAO FRIENDS主題航班，即可獲得聯名集章護照，並於棧貳庫、KAKAO FRIENDS海上巴士、旗津天后宮、高雄燈塔、旗津沙灘吧、貝殼館）完成６處指定集章，即可至棧貳庫２樓服務台兌換限量「角色磁磚磁鐵」，共有８款圖案隨機贈送，限量只有1500個、送完為止！此外，在棧貳庫２樓也有KAKAO FRIENDS主題周邊店可逛，現場設有巨大Ryan可以合照，還有各式各樣的造型玩偶、明信片、吊飾鑰匙圈等文創小物可選購，粉絲們千萬別錯過！
▲搭乘KAKAO FRIENDS海上巴士完成集章活動，就可獲得限量「角色磁磚磁鐵」，共有８款圖案隨機贈送。（圖片來源：棧貳庫）
▲活動期間在棧貳庫２樓也有KAKAO FRIENDS主題周邊店，可以和巨大Ryan合照！（圖片來源：棧貳庫）
▲周邊店有各式各樣的Ryan造型玩偶、周邊小物可選購。（圖片來源：棧貳庫）
【景點資訊】
棧貳庫KW2／大港倉
地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號
電話：07-531-8568
時間：週日至四10：00～21：00／週五、六、國定假日及假日前夕10：00～22：00
