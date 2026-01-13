高風險照顧者資料庫 下一步擴展至房協及三無大廈(江瓔庭報道)

【Now新聞台】社署舉辦嘉許禮，表揚照顧者以及支援他們的鄰舍和僱主。勞工及福利局局長孫玉菡表示，高風險照顧者資料庫設立以來，1600名公屋住戶獲跟進，下一步會將系統擴展至房協及三無大廈。

嘉許禮在科學園舉行，超過800名照顧者、其鄰舍及僱主參與，為齊撐照顧者行動的活動之一，以表揚照顧者的付出，及肯定社會各界對他們的關懷，勞工及福利局局長孫玉菡及社署署長杜永恒等出席儀式。

孫玉菡致辭時稱，關愛隊透過照顧者資料庫，至今探訪了2.4萬個公屋戶，找出1600戶高風險照顧者，轉介社署跟進。

勞工及福利局局長孫玉菡：「房協都不少屋邨，亦都很多長者在房協，可以納入他們。另外都知道大家很關心住在三無大廈入面的長者、高風險的人士，我們都會在這次推廣擴展至三無大廈，想辦法可以盡可能及早發現入面的高風險人士，當中有些是長者，有些是殘疾人士。」

孫玉菡又稱，收集其他政府部門數據後，目標在短期內將照顧者資料庫擴展至更多住戶。

另外，強制舉報虐兒條例將於下周二實施，孫玉菡表示兩間留宿幼兒中心預備投入服務。

孫玉菡：「過去18個月的準備期已做了大量準備工作，包括培訓、提供資訊。我們已研發及落實一套線上工具，大大幫助到有法定職責要作出舉報的專業人士，但是當估計舉報數字上升時，後面的配套要加大，包括已增加的兩間、共有96個緊急宿位的新中心。」

他又表示，緊急留宿中心的人手會視乎情況再作調配，相信足夠應付新增的需求。

