低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
髙橋ひかる動畫配音彩蛋！ 怪味料理直播10萬粉挑戰！
髙橋ひかる動畫配音彩蛋！ 怪味料理直播10萬粉挑戰！
美少女獎盃背後的尷尬瞬間
說起髙橋ひかる，誰沒被她那雙「會說話的大眼睛」電過？2014年，她才13歲就跑去參加第14回全日本國民的美少女コンテスト，結果直接把グランプリ抱回家，
同期還有當麻玲奈跟森日菜美這種狠角色。當時她站在台上拿獎盃，手還在抖，粉絲後來翻舊照笑說「這表情根本是嚇到的小鹿」
晨間劇裡的淚水炸彈
2017年NHK《ひよっこ》演小林さやか，她那幾場哭戲直接讓阿姨團淚崩，隔年《魔法×戦隊マジレンジャー》客串，粉絲直呼「從鄉下妹變魔法少女，這轉太快」。
2025年TBS《まどか26歳、研修医やってます！》（1月14日開播），她演尾崎千冬，預告裡那句「醫生也想談戀愛」讓人噴飯，網友留言「千冬的崩潰臉，我已經準備好截圖當表情包」😭
模特兒跑道的甜蜜負擔
2017年進Seventeen當專屬，2020年畢業轉CanCam，2024年又跳到sweet，2025年4月直衝Oggi封面。
每次雜誌照一出，IG讚數直接破萬，粉絲調侃「ひかる的腿長到我懷疑人生」。但她私下抱怨「站到腳底起泡，還得保持笑容，回家直接癱」📖
低潮期的真心話
2020年Entame Next訪談，她爆料有陣子天天問自己「這行真的適合我？」後來想通了，「現在每個現場都玩得很開，想當用心演戲的女優」。
目標是韓星シム・ウンギョン，靠眼神說故事。2025年1月モデルプレス聊新劇，「中島健人超靠譜，害我演技突然開竅」。X上粉絲刷「ひかる的成長曲線，比劇還好看」🌱
社群裡的料理災難現場
IG 67萬粉，X 45萬，YouTube「髙橋ひかるちゃんねる」10.5萬訂閱。2025年10月25日po《ガチャグルメ》後台，穿圍裙做怪味料理，
留言變成「這鍋我敢吃一口」「ひかる廚房開直播吧」。生日9月22日自拍一發，粉絲集體送「永遠24歲」梗，熱度直接衝熱搜📱
カレンダー發售的粉絲狂歡
2025年《髙橋ひかる 2025.4-2026.3》主題「多幸感」，3月15日發售，3月9-10日大阪東京簽售會，現場抽チェキ讓人瘋搶。官方po「6種風格一次滿足」，預購秒光，網友哭「這カレンダー掛起來，房間直接升級」🗓
業界前輩的暖心評價
オスカー1月1日晴れ着會，她穿和服現身，同期當麻玲奈直播說「ひかる最會照顧人」。導演在Yahoo!新聞誇「她的反差萌，天生吃這碗飯」。Dcard劇迷聊《山田くんとLv999の恋をする》「青梅竹馬演得太真，害我回憶國中暗戀」❤
入坑必追的劇單
新手別亂滑，先鎖這幾部：
《時をかける少女》（2019）：主演，青春穿越的經典翻拍。
《パフェちっく！》（2023）：甜點店的戀愛小鬧劇。
《顔に泥を塗る》（2024年7-9月）：復仇女主的黑化之旅。
《ロマンティック・キラー》（2025年12月12日Netflix）：浪漫喜劇，預告已讓人尖叫。
ラジオ夜聊的深夜福利
2021年起FM大阪主持，2025年10月13日跟千葉雄大合體《オールナイトニッポンGOLD》，聊到半夜小八卦，聽眾回「這對組合我能聽到天亮」。YouTube新潟食材Vlog，粉絲留言「跟著ひかる做菜，連失敗都可愛」🎧
CM裡的刷卡笑容
三井住友「Vポイント」廣告，她演刷卡笑開懷的上班族，播出後X熱搜第一。JA「国産デー」系列，她偷吃道具被NG，粉絲tag「這笑容就是最好的國產推廣」💳
ポケモン客串的小彩蛋
2023-2025年《ポケットモンスター》動畫零星配音，粉絲組「ひかる出沒地圖」，留言「連皮卡丘都搶不過她的萌度」。這波聯動，直接把兒童粉圈粉一票👾
新劇《まどか26歳》的幕後花絮
2025年1月14日到3月18日播出，她說「千冬的戀愛腦，像極了我幻想的大學生活」。預告百萬觀看，粉絲預言「這部會讓我每週二哭到腫」🏥
姐妹情的暖心合體
1月1日オスカー晴れ着會，三人同框，森日菜美IG po舊照「美少女組永不解散」。粉絲尖叫「這友情比劇還甜」👭
Japhub小編有話說
髙橋ひかる從13歲獎盃到24歲全能王牌，這一路的糾結與爆發，簡直是活生生的勵志漫畫。
無論是《まどか26歳》的醫生心聲，還是カレンダー裡的元氣笑容，她總能用那種「不做作的可愛」戳中人心。下部《ロマンティック・キラー》又會丟什麼浪漫炸彈？
小編已經把追劇清單排好，準備邊看邊笑到噴飯！
其他人也在看
塩野瑛久東條笑岔氣搞笑現場！龍笛手抖合格大河宮廷逆襲！
說到塩野瑛久，腦海是不是先閃過那個翻クレープ的帥氣手勢？Japhub日本集合 ・ 13 小時前
珍惜生命｜大埔頭村北公廁69歲老翁尼龍繩上吊 清潔工揭發惜太遲
大埔發生上吊自殺案。 今日（4日）上午8時55分，一名男子在大埔頭村北一個公廁內以尼龍繩上吊，有清潔工發現後連忙報警。警方和救援人員接報後到場，經檢驗後證實男子當場死亡。警方經調查後，證實死者為69歲姓蔡老翁，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，將案件列「屍體發現」處理。據了解，老翁生前有身體病記錄。am730 ・ 17 小時前
日本的投幣式自助洗衣機怎麼用？各種小知識一次懂
如果想要輕裝進行日本旅行，只帶著必要衣，在旅行途中洗一洗就好囉！不過在飯店自己手洗畢竟有些累人，那麼知道哪裡有洗衣服務以及如何使用就顯得格外重要。 在日本旅行時，洗衣店或乾洗店可能不是那麼顯眼，但其實相當容易找到投幣式自助洗衣機店！除了這些，還有其他選擇，下面詳細介紹給你，輕裝完日本不煩惱～LIVE JAPAN ・ 20 小時前
忙拍劇又要谷碟 目黑蓮又瘦一圈變紙片人
【on.cc東網專訊】日本當紅男團Snow Man的全新專輯《音故知新》，將於明日(5日)面世。昨日(4日)，9位成員現身音樂節目《CDTV!Live!Live》演唱新歌《TRUE LOVE》及《BOOST》。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
洪卓立新歌成「前度祝福神器」 喊戲演技大爆發
今個月三十日將於旺角麥花臣場館舉行「洪卓立《探索者》巡迴音樂會 香港站」的洪卓立（Ken），今日（4日）推出全新廣東作品《愛是克制》。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 19 小時前
Jellycat小籠包公仔區域限定登場！令人想咬一口的可愛角色，還附上蒸籠包裝盒
Jellycat最新推出的「小籠包」公仔，萌到讓人想一捏再捏！圓滾滾、白胖胖的身材設計，讓人看到就忍不住微笑。每隻約6cm高，絨毛柔軟細膩，抱著超療癒！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 14 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
《港樓》何文田朗賢峯再錄蝕讓 三房1,700萬沽料實蝕逾127萬
鷹君(00041.HK)和港鐵(00066.HK)合作發展的的何文田站上蓋項目朗賢峯，早前因交樓質素參差引起市場關注。屋苑最新再錄二手蝕讓個案。資料顯示，屋苑6A座中層B室，實用面積760平方呎，屬三房間隔，在今年8月以1,700萬元沽出，成交呎價22,368元。 而原業主於2024年5月以1,761.5萬元購入單位，持貨逾一年，賬面蝕61.5萬元或3.5%。如連同入市的基本開支及稅款，料實蝕約127.6萬元。據悉新買家為已故建築師及慈善家譚榮芬的遺孀譚麥美燕。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
OnePlus Ace 6 Pro Max 即將發佈，延續「Pro Max」命名潮流
OnePlus Ace 6 Pro Max 即將發佈，延續「Pro Max」命名潮流TechRitual ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜LG 空氣清新機直降 58 折，即睇雙十一快閃優惠
雙 11 搶優惠，就要快、狠、準！LG 今年雙 11 由每日快閃正式點燃戰火！11 月 1 日至 11 月 12 日，LG 官網會每天精選一些型號產品限時秒殺，劇透一下 11 月 5 日會有 AeroBooster 空氣清新機直接降至 58 折！ 每款驚喜價限量僅有 11 件，機會轉眼即逝，不只是搶優惠這麼簡單，更是一場手速與網速的對決！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
2025年末派對這樣穿！亮片、蕾絲、金屬色，3種派對造型閃出高光時髦
派對穿搭提案：告別單身派對、亮片＆粉嫩洋裝是亮點在告別單身的夜晚，穿搭的重點不只是「好看」，更是要穿出一種「我準備好迎接全新篇章」的氣場。這場派對是屬於妳和自由靈魂的壓軸慶典，服裝自然要有態度、有亮點。亮片、金屬光澤、粉色或潔白的單品，象徵自信與新開始。...styletc ・ 14 小時前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 18 小時前
秋田橫手川熊親子射殺內幕！ 宇佐見議員不買東北電曝光！
故事從10月22日拉開，秋田橫手市橫手川河岸，三頭熊親子（媽媽加兩個小寶）從山林下城，晃到市區住宅邊，距離小學僅幾百米，孩子們嚇得停課，家長抱頭鼠竄。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 13 小時前