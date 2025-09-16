漂亮髮型不是天生！「3個小技巧」讓你髮絲閃亮有光、蓬鬆輕盈又超柔順！

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
想要有「漂亮髮型」可不是只靠天生好髮質！其實只要掌握幾個小技巧，人人都能讓秀髮閃耀動人。從提升光澤感、打造澎鬆輕盈，到維持柔順不打結，這三個關鍵就能讓你的髮絲時刻保持最佳狀態，不管是上班、約會還是拍照，都能自信展現完美造型。
技巧一：髮絲要有美麗光澤度
沒有光澤的頭髮，看起來就容易乾澀沒精神！來自日本的LOA護髮精華，就是許多櫻花妹梳妝台上必備的「髮絲秘密武器」，它主打「香氣即能量」的理念，將乳木果油、荷荷芭籽油等保濕成分，結合專業調香師設計的植萃香氣，讓護髮不再只是修護乾燥髮絲，更是一種時尚生活態度！吹整前輕抹秀髮再吹乾，就能讓髮絲立刻呈現出柔亮光澤，還會自然散發淡淡香氣，舉手投足都很有氛圍感。
值得一提的是，LOA近期也宣布了正式來台的好消息，讓這個在日本以「護髮結合香氛」走紅的品牌，終於可以近距離和台灣女孩見面！品牌以「香氣引導心念」為核心哲學，推出九款可隨心混搭的香氛，從清晨柑橘到夜晚木質，每一款都能呼應不同情緒與場合；這不只是一瓶護髮油，而是一場「從髮絲到心靈」的療癒儀式，讓你每天都能在香氣與光澤中，找到專屬的自信氣場。
技巧二：髮根要蓬鬆有空氣感
塌、扁、貼是細軟髮的三大天敵！想讓臉型顯小、輪廓更立體，得先把髮根撐起來！美國知名髮品Virtue新推出的「髮肌密集增量澎澎乳」，先以再生醫學中的專利角蛋白科技強健髮根，再搭配上能自然定型並增加髮量的植萃豐盈粉末，讓吹整後的支撐力更到位，瀏海與頭頂不再五分鐘就癱軟，日常通勤或拍照都能維持自然的空氣層次。
當然，為了避免造型品總會給人傷害髮質的印象，這瓶澎澎乳還貼心加入如銀耳精萃、落葉松木萃取、仿生物信號肽的保養配方，完全不必擔心會影響髮絲健康，增厚、豐盈、補水、修護通通都能一次到位。
技巧三：髮尾要柔順又輕盈
光澤、蓬鬆到位之後，最後一哩路就是把毛躁收好、讓髮絲滑順卻不扁重！ORIBE「不可一世超導晚安修護髮膜」主打夜間免沖洗保養：睡前薄抹於髮中至髮尾，仿生修復科技在休眠時段會幫助重建受損纖維與毛鱗片，隔天醒來就能感到柔軟輕盈、梳理順暢，還有沉穩清新的尤加利香氣相伴；質地不沾枕、不黏手，長期使用能幫助維持髮質的細緻光澤與彈性，讓「高級感」從觸感到視覺都一次到位。
