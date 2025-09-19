髮量少有得救！6個男士急增髮量技巧推薦

「點解我咁靚仔，但偏偏要甩頭髮？」頭髮是男士們的尊嚴，一個好的髮型，更是吸引異性的一大重點。然而，每人髮量不一，髮量少更經常導致髮型扁塌。今天編輯就向大家推薦6招，讓你看來髮量大增，告別髮型扁塌！

1. 急增髮量技巧：靠電髮增強視覺效果

PHOTO / IG@leedongwook_official

近年韓風kpop盛行，令不少髮型屋都開始為客人提供韓式電髮的服務。其實電髮除了可以令髮型提供更多可塑性，更是增加髮量的小秘技。皆因電髮令頭髮變得更挺身，頭髮之間更多空間，營造自然的蓬鬆感。但電髮後亦要好好護理頭髮，以免因髮絲受損，反而令更多頭髮掉落！

2. 急增髮量技巧：染頭就要染淺色

PHOTO / IG@sanohayato_milk

經常見外國人天生的啡色或金色頭髮，都不禁感嘆他們的髮量。其實淺色的頭髮會令頭髮變得層次感，營造髮量很多的錯覺。但假若本來髮質就不算好的話，就不要極端地去漂頭髮，免得影響頭髮健康，得不償失。一般建議染啡色便可以了。

3. 急增髮量技巧：瀏海凍齡技術

PHOTO / IG@real_2junyoung

相信很多男士也經歷過grad din梳飛機頭的時候。無錯，瀏海的確影響一個人的氣質，同時會直接影響一個人的視覺年齡。髮量少的男士另一大困擾，相信就是髮線問題，而種種問題，都可以靠瀏海打救！

4. 急增髮量技巧：吹頭時不要固定分界

PHOTO / IG@taishi_nakagawa_official

很多男士可能會貪方便而洗頭後讓頭髮自然風乾不吹頭。但其實，適當的吹頭技巧都能讓頭髮看起來較蓬鬆。吹頭時，可先吹底層頭髮，同時以手從下而上撥弄頭髮。吹頭頂時，則可以手掌以繞圈形式撥弄，避免依本身分界吹頭髮，令頭髮看上去更多更蓬鬆。

5. 急增髮量技巧：蜂蜜增髮

PHOTO / 《黑道律師文森佐》

如果我們身份缺乏維生素、礦物質會引起頭皮毛囊問題，可能引致有脫髮的現象出現。而蜂蜜含有豐富礦物質和維生素，可以有效預防脫髮。各位男士可將蜂蜜與水混合，隔天塗於頭皮上，敷後記得要沖乾淨頭髮。

PHOTO / Arwin Neil Baichoo on Unsplash

現時市面上亦有不少蘊含蜂蜜成分的洗頭水及護髮素，若不想使用天然蜂蜜的男士，亦可按自己需要選擇合適的蜂蜜洗髮及護髮產品。

6. 急增髮量技巧：定期修剪頭髮

PHOTO / IG@jxxvvxxk

「已經沒多少頭髮，再修剪豈不會顯得髮量更少？」非也！想頭髮生長得更快，就更應該多剪頭髮！建議每10至12個星期修剪一次，剪走受損髮尾，減少髮絲開叉問題，可以令頭髮維持於一個健康狀態，頭髮自然長得更快。

