髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有

香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！

有人會說，將香水噴在頭髮不是都可以做到效果嗎？但香水裡會相對有酒精成份，對於髮絲或是頭皮也不是太好，所以才有髮香的出現。髮香相對有香氛效果同時都會加入護髮成分，保濕與修護髮絲，又能讓頭髮聞起來香香的。以下為大家選來髮香推薦，讓各位從頭開始散發滿滿的「費洛蒙」！

髮香推薦1. Sisley Le Parfum

Sisley的Hair Rituel by Sisley系列，其頭髮用品都很有名。品牌自2018年以抗老科研技術延伸至頭髮用品，從頭皮用品到髮絲用品都有著口碑好用產品，其髮尾油更是很多達人們都有推薦。現在品牌就從香味出發，推出全新Le Parfum香氛，有著護髮成分之外，也調配了花與木調的香氣。前調是清新明亮的檸檬、馬鞭草與薰衣草交織出來的清爽柑橘香氣，隨後就是含羞草與芳香植萃的柔和花香，最後以木質琥珀做溫暖舒適的總結，香味有著低調舒服的擁抱感覺。

價錢：$880/100ml

髮香推薦2. Diptyque 感官之水

被Threads譽為「中環OL」 的代表香水品牌的Diptyque，不只香水受歡迎，髮香也是很多女生有默默追求的單品。當中，IU李知恩也有分享過的Diptyque感官之水髮香，其靈動與柑橘清香，由橙花、當歸根、廣藿香以及杜松子組成，在髮絲上留著輕盈、細膩又帶點辛辣的清新感。IU亦分享一個她用髮香的小秘訣，她會把髮香先噴在手上再抹於髮絲，這樣會讓香氣更自然地在髮絲上散發。或是也可以先把髮香噴在梳子上，再梳頭髮就能讓髮絲平均地沾上髮香了。

價錢：$530/30ml

IU也有在節目上分享她有用Diptyque髮香。（EDAM Entertainment Youtube）

髮香推薦3. Chanel N°5 髮香噴霧

Chanel N°5是品牌很經典的香味，同時都有推出髮香噴霧，其花香由五月玫瑰和茉莉調配而成，加上明亮的柑橘以及香草氣息，溫柔又溫暖。Chanel也推出了香水及髮香套裝，有N°5 EAU DE PARFUM 50ml及N°5 髮香噴霧35ml，就可以從頭髮髮絲，到身體肌膚都擁有香奈兒的溫柔成熟花香味。

價錢：$1,650

髮香推薦4. Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰美髮噴霧

Miss Dior是Dior香水裡面很熱銷的香味系列，其大馬士革玫瑰與牡丹花香的交織，有種細膩、柔和的氣息，而香水現在都有髮香噴霧了，把這股溫柔親膚的白麝香氣息，從髮絲上慢慢散發出來，有種像體香的自然香氣，舒服迷人。

價錢：$500/30ml

髮香推薦5. Byredo Blanche 髮香

喜歡獨特有個性魅力香水的朋友，相信都會留意Byredo，其Blanche返璞歸真香氣，自2009年推出以來都是品牌的皇牌香氣，其白玫瑰、粉紅胡椒，配合中調的牡丹、紫羅蘭、非洲橙花，再以麝香、木質元素和檀香做總結的味道，很乾淨輕盈，像洗完衣服、很乾淨純粹的味道。而Byredo香水本身一支都千五至二千多元，髮香相對會划算一點點，Zalora入手現在41折，$428可以買到，確是吸引。

特價：$428；原價：$1,032

另外喜歡玫瑰香的朋友，都可以留意Rose of No Man’s Land，以土耳其玫瑰和粉紅胡椒為前、中調，呈現出乾爽、溫暖且帶有堅定力量的玫瑰香，並以紙莎草和琥珀收尾，是一款中性、充滿優雅與力量的香氛。Zalora同樣有折，44折$459就可以入手75ml的Byredo髮香。

特價：$459；原價：$1,032

