甜美笑容閃耀銀幕的吉川愛：從童星小公主到獎項寵兒的奇妙旅程

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

哎喲，日本娛樂圈總有那麼些人，一出場就讓人眼睛亮起來！今天要聊的吉川愛，就是那位用甜蜜笑容融化無數觀眾心的女藝人。她從小就闖蕩演藝界，

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

經歷過短暫退隱又華麗回歸，如今不僅接演大作，還成了Harry Potter的推廣大使。她的故事像一部輕鬆喜劇，充滿意外轉折和溫暖時刻，讓我們一步步來拆解這位東京女孩的魅力吧！

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

童年閃耀的CM起點

想像一個三歲小娃娃，就已經踏入娛樂圈的大門。吉川愛出生在東京都葛飾區那種熱鬧街區，從2002年開始當童星，三年後更在可口可樂的「爽健美茶」廣告中首度亮相。

廣告 廣告

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

那時的她，頂著舊名吉田里琴，小小年紀就拍了《Oh! My Girl!!》和《花嫁與爸爸》等劇，演起天真女孩來超討喜。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

誰知道，這只是她演藝路的暖身階段，之後的日子像滾雪球般越玩越大。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

學業優先的勇敢暫停

2016年春天，吉川愛突然宣布退圈，讓粉絲一陣錯愕。原因是想專心讀書，畢竟演戲再有趣，也得顧好課本啊！她暫別聚光燈一年，換了新名字吉川愛，

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

2017年復出時已簽約研音事務所。復歸首作就接了《虹色デイズ》，飾演小早川杏奈，那種清新氣質瞬間圈粉。從童星轉型青少年演員，她用行動證明，短暫休息能帶來更強能量。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

銀幕角色的多變挑戰

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

吉川愛的戲路寬廣得像東京地鐵網，從浪漫喜劇到懸疑片都駕馭自如。《十二人的死にたい子どもたち》裡她演邁，眼神藏著複雜心事；《ハニーレモンソーダ》則變身石森羽花，

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

甜蜜互動讓她抱回日本アカデミー賞新人獎。電視上，《純愛ディソナンス》和《マルス-ゼロの革命-》中當女主角，情緒層次拿捏精準，還因此拿下Nikkan Sports最佳女配角。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

甚至跨足配音，在《ラーヤと龍の王国》當主角拉婭，聲音演技也圈粉。近期她還宣傳《鬼の花嫁》和《口に関するアンケート》，2026年上映，聽起來又是一波高潮！

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

私下生活的趣味小癖好

脫下戲服，吉川愛的生活簡直像部日常漫畫。她超愛麵包，曾在麵包店打工，咬一口就幸福滿分。還是TWICE的死忠粉，2023年起在Instagram大方秀粉絲日常。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

身高162公分的她，B型血個性隨和，最近迷上Harry Potter，當上東京工作室大使，po文滿是魔法世界的心得。還有黑貓和灰色調的喜好，從bio看得出那種神秘可愛風。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

社群上，她常分享SWAROVSKI珠寶或聖誕互動，讓粉絲感覺像在跟閨蜜聊天。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

社群互動的溫暖連結

吉川愛的Instagram有134萬追蹤者，X的staff帳號也達170.5K，大家愛她不只因為演技，還因那份親切。近期po文包括Risona Group廣告、電視節目《東京P.D.警視庁広報2係》，

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

還有買數位相機的趣事。她會回覆聖誕留言，變成年度傳統；宣傳Harry Potter時，興奮得像小粉絲。這些小互動，讓她的粉絲圈像個溫暖社群，大家不只追劇，還追她的生活點滴。

《鬼の花嫁》宣傳的祕密！ 吉川愛童星癖好演藝毀滅？

Japhub小編有話說

呼，吉川愛這位甜笑高手，從小公主變成實力派，故事聽來真鼓舞人心！她提醒我們，人生偶爾按暫停鍵，能帶來更棒的續集。

如果你也愛她的作品，不妨上Instagram或X逛逛，說不定下個魔法時刻，就在她的po文中。分享你最愛哪部劇吧，小編超好奇～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！