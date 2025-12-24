專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
《鬼滅之刃》音樂會首度登陸香港！友邦嘉年華雜技團帳幕內18人樂團演奏，聲畫回顧立志篇經典場面
鬼滅迷留意，《鬼滅之刃》將於2026年1月27及28日首次登陸中環海濱活動空間的 Live at the Big Top舉辦現場交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首扣人心弦的原創配樂，配上大銀幕中的經典畫面，能徹底沉浸於鬼滅世界！門票現於Klook正式發售，數量不多，要訂趁快！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
18人樂團演奏 聲畫回顧立志篇經典場面
今次鬼滅之刃交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》將於2026年1月27日及28日舉行，由18人編制現場交響樂隊於舞台，演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首的原創配樂，同步在大銀幕播放動畫中的經典場面，如炭治郎揹著禰豆子行雪地、最終選拔、虛偽的羈絆、火之神神樂等，將聽覺與視覺完美結合，重現作品的震撼氣氛。
只剩下VIP/ A Res兩種門票
音樂會選址Live at the Big Top，場地位於友邦嘉年華內的雜技團帳幕內，氣氛十足。門票現於Klook正式發售，設有5種不同價位供選擇： VIP $1,280、A Res $1,080 、B Res $ 880、C Res $480、D Res $280，每場演出時間約為2小時，已包友邦嘉年華入場，不用額外買飛；由於 《鬼滅之刃》系列一向人氣爆燈，如今只剩下最貴但最近舞台的VIP及A Res門票，想近距離感受火之神神樂，便立即買飛吧！
《鬼滅之刃》音樂會
日期: 2026年1月27日及28日
時間: 8pm
地點: 中環海濱活動空間（地圖按此）
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜啟德JP超動感世界全日任玩套票低至3折！$500玩足10小時＋自助餐飲＋超音鼠見面會＋大抽獎
聖誕好去處2025｜最後機會！山頂大富翁主題館限時回歸門票65折：6大經典主題場景、4D體驗與鑽石大盜街頭追逐
其他人也在看
AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）
一年一度AIA友邦嘉年華於12月22日起，一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，KKday亦推出限定套票$140起送送護膚套裝或咖啡券，Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Art Central 2026｜藝術中環展會3月回歸中環海濱！必睇大型裝置＋海景美食＋早鳥優惠門票攻略
每年3 月香港將迎來全城最濃厚的藝術氛圍！作為「香港藝術月」的重頭戲，Art Central（藝術中環展會） 絕對是不少藝術迷、收藏家，甚至是喜歡熱鬧的朋友每年必到的打卡點。今年 Art Central 將於3月25至29日回歸中環海濱活動空間，集合超過100間來自香港、亞洲及世界各地的革新畫廊，帶來表演、裝置、影像藝術、講座等，五日連環開騷。Klook 、Trip.com現已率先開賣早鳥門票，仲有家庭套票同彈性日期門票，想知今年有咩必睇亮點，教你點樣玩盡這個藝術嘉年華！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 52 分鐘前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 18 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 15 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 17 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面
日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。鉅亨網 ・ 20 小時前
87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」
現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前