《鬼滅之刃》音樂會首度登陸香港！友邦嘉年華雜技團帳幕內18人樂團演奏，聲畫回顧立志篇經典場面

鬼滅迷留意，《鬼滅之刃》將於2026年1月27及28日首次登陸中環海濱活動空間的 Live at the Big Top舉辦現場交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首扣人心弦的原創配樂，配上大銀幕中的經典畫面，能徹底沉浸於鬼滅世界！門票現於Klook正式發售，數量不多，要訂趁快！

18人樂團演奏 聲畫回顧立志篇經典場面

今次鬼滅之刃交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》將於2026年1月27日及28日舉行，由18人編制現場交響樂隊於舞台，演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首的原創配樂，同步在大銀幕播放動畫中的經典場面，如炭治郎揹著禰豆子行雪地、最終選拔、虛偽的羈絆、火之神神樂等，將聽覺與視覺完美結合，重現作品的震撼氣氛。

鬼滅之刃交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》將於2026年1月27日及28日舉行。（相片來源：Klook）

由18人編制現場交響樂隊於舞台，演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首的原創配樂。（相片來源：Klook）

同步在大銀幕播放動畫中的經典場面。（相片來源：Klook）

如炭治郎揹著禰豆子行雪地、最終選拔、虛偽的羈絆、火之神神樂等，將聽覺與視覺完美結合，重現作品的震撼氣氛。（相片來源：Klook）

只剩下VIP/ A Res兩種門票

音樂會選址Live at the Big Top，場地位於友邦嘉年華內的雜技團帳幕內，氣氛十足。門票現於Klook正式發售，設有5種不同價位供選擇： VIP $1,280、A Res $1,080 、B Res $ 880、C Res $480、D Res $280，每場演出時間約為2小時，已包友邦嘉年華入場，不用額外買飛；由於 《鬼滅之刃》系列一向人氣爆燈，如今只剩下最貴但最近舞台的VIP及A Res門票，想近距離感受火之神神樂，便立即買飛吧！

門票現於Klook正式發售，設有5種不同價位供選擇： VIP $1,280、A Res $1,080 、B Res $ 880、C Res $480、D Res $280，每場演出時間約為2小時。（相片來源：Klook）

《鬼滅之刃》音樂會

日期: 2026年1月27日及28日

時間: 8pm

地點: 中環海濱活動空間（地圖按此）

SHOP NOW

