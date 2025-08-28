《鬼滅之刃 無限城篇》票房突破280億，熱血感動劇情惹哭千萬人！盤點17句經典催淚金句：我會變得比任何人都強，一生保護你

《鬼滅之刃 無限城篇》自上映後便創下驚人成績，總票房超過280億日圓，香港票房截至26日已突破6,000萬港元，擠身香港史上10大動畫票房排行榜第8位！《鬼滅之刃》一幕幕熱血戰鬥與動人場景，總能把觀眾拉進那個滿是淚水與希望的世界，觀眾被角色壯烈戰鬥畫面震撼的同時，也因角色口中那些撕心裂肺的台詞而淚崩。從炭治郎守護妹妹的堅毅，到猗窩座對愛的執著，以下17句觸動人心的經典台詞，看完你就會明白《鬼滅之刃》不僅僅是一部普通的動漫。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

《鬼滅之刃》經典催淚金句1.「我會變得比任何人都強，一生保護你。」

猗窩座的故事是《鬼滅之刃 無限城篇》中最令人心碎的故事，讓無數觀眾忍不住在黑暗中紅了眼眶。即便記憶被奪走，他心底仍留下那份守護的執念。這句話展現了他的力量的來源——愛與責任，真正的強大來自於我們願意為誰付出。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句2.「心中那個裝載幸福的箱子開了洞，幸福不斷漏出，不早點發現補起來的話，你就不會滿足。」

善逸與師兄膾岳的對比，完美詮釋了「滿足感」的差異。善逸雖然只有一招雷之呼吸，但他懂得自洽；反觀膾岳精通所有招式卻因唯獨不會第一型而自我折磨。若我們心中有缺口，無論外在再豐盛，也難以感到真正快樂。幸福不是外在條件的堆疊，而是我們是否能正視那個缺口並試著填補。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句3.「不知給予的人終將得不到他人的施予，就像任憑貪欲膨脹的傢伙終將一無所有。」

那些總是索取的人，或許能一時得到想要的，但最終會被孤立。而願意給予的人，往往在最需要的時刻得到支持。故事中的鬼正是因貪欲膨脹而走向孤寂；而主角們則用善意與堅持建立了羈絆，最後獲得了力量。唯有懂得付出，才能真正被愛。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句4.「天真的以為喜歡的人或是重要的人，明天、後天都會活著。」

這句話完全直擊觀眾心靈深處，人們總把「來日方長」當作理所當然，總是以為還有時間去擁抱、去道謝，但生命的不確定性，往往讓這些未出口的話語化作永遠的遺憾。在《鬼滅之刃 無限城篇》中，角色一次又一次失去摯愛，觀眾在銀幕前也跟著感受到那種無力感。真正的珍惜不是等到失去才懊悔，而是此刻就要勇敢去愛。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句5. 「對不起！對不起！我沒能保護你對不起，關鍵的時候不在你身邊對不起。」

最痛的遺憾，是缺席關鍵時刻。比起輸掉戰鬥，最讓人痛徹心扉的是未能陪伴。陪伴，比承諾更有重量，這句台詞讓觀眾也想起自己曾因缺席而留下的遺憾。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句6.「我討厭弱者，弱者不會堂堂正正地決勝負，會往井裡投毒，很醜惡。」

所謂弱者，並不是指缺乏力量的人，而是選擇卑劣手段的人。在對決中堅持正面迎戰，才讓人感受到真正的強大。我們所追求的強大，也應以正直為根基。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句7.「炭治郎，現在回想起來，當你帶著變成鬼的妹妹抵達這裡時，我就感覺有某種巨大的齒輪開始轉動。」

命運常常在最不經意的瞬間被改變，當炭治郎背著變成鬼的禰豆子踏上旅程，那個看似微小的決定，卻推動了整個故事世界。人生何嘗不是如此？一次選擇、一段相遇，可能就是未來整個人生的轉折點。我們的現在，其實早在很久以前的那個選擇就已注定。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句8.「如果從前的戰鬥是打造一個巨大裝置的話，你和禰豆子這兩顆小小齒輪的嵌入，讓停滯不前的狀況一舉運作了起來。」

再渺小的存在，只要在正確的時間出現，也能改變全局。在動漫中，炭治郎與禰豆子的堅持成為推動大局的關鍵，在現實中每人都擁有難以想像的力量，也能在自己的位置中改變世界。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句9.「你可能沒有記憶，但是嬰孩時的你，肯定受了人的保護、被人幫助過才活到現在的。」

人不可能獨自成長，即便記憶空白，背後仍有無數溫柔的手扶持著你。人要心懷感恩，因為成長的過程中，我們總被無形的守護所環繞。未來，當我們有能力時，也應成為別人的守護者。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句10.「人生就像天氣一樣，總是不斷的變化，沒有永遠的晴天，雪也不會一直下個不停。」

再黑暗的夜晚也會迎來黎明，再晴朗的日子也可能突變。人生沒有永恆的好與壞，關鍵在於是否能學會適應與珍惜。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句11.「強者要保護幫助弱者，然後弱者變強，再保護幫助比自己更弱的人，這才是自然的道理。」

強大不是為了壓迫他人，而是為了傳承守護他人。這種循環讓善意得以延續，也使力量有了真正的意義。當你在弱小時受過幫助，在日後強大時便能回饋他人。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句12.「衰老和死亡是人類這種生物的美好之處。因為會衰老、會死亡，才更加令人覺得可愛跟尊貴。」

大哥炎柱堅決拒絕了鬼的誘惑，因他看見人類有限生命中的珍貴，不被永生誘惑而動搖。這不只是對永生的否定，更是對人性光輝的禮讚。正因生命會消逝，才讓每段時光、每份情感都顯得珍貴。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句13.「我們因為守護所愛的人事物而脆弱，但也因為他們而強悍。」

愛讓人脆弱，也讓人堅強。失去愛人的痛楚讓人感到無力，但守護的意志卻也能逼迫我們突破極限。愛有兩面性：既是軟肋，也是盔甲。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句14.「你哭也好、逃避也罷、不過不要放棄⋯⋯鍛鍊到極致為止，成為比誰都要強韌的刀刃。」

人們要接納脆弱與恐懼，跌倒不代表失敗，逃避也不意味結束。只要最後能回到挑戰中，持續磨練，終將變得堅不可摧。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句15.「當你可以開始接受別人的愛，你也可以開始慢慢的去疼惜內心的自己。」

愛是一種雙向流動，很多人懂得付出，卻難以接納別人的愛。唯有學會接納，才能真正修復內心的傷痕。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句16.「不論是家人或夥伴，只要是彼此之間有強大的羈絆，都是一樣崇高。」

羈絆的力量，超越血緣與名分。炭治郎與夥伴們的情誼，讓觀眾看到友情與親情同樣能帶來力量，真正的價值是心與心的連結。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《鬼滅之刃》經典催淚金句17.「我知道什麼是永恆，永恆是一種人類的感受。只有人類的感受才能永恆存在，並且不會消逝。」

主公的遺言擊破無慘扭曲的永生思想，永恆不在於肉體，而在於人類的情感與羈絆。肉體會消亡，力量會衰弱，但情感與羈絆卻能跨越時間，真正成為「永恆」。

圖片來源：劇照/電影宣傳照

《未知的首爾》給感到生活累了的你來看，關於人生尋找自我的療癒金句：我們都是為了生活才工作

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

26歲趙露思「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現！

《玻璃之心》35歲町田啓太引爆「長髮男」熱潮！不經意咬結他撥片帥翻天，網民：又淪陷在長髮男裡了