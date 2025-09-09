《鬼滅》日票房破314億 本周內有望超越《千與千尋》

【on.cc東網專訊】日本話題動畫《鬼滅之刃 無限城篇》熱潮席捲全城，連續8周成為日本票房冠軍，並已突破300億日圓票房大關。電影在當地開畫52日，票房已突破314.2億日圓(約16.6億港元)，距離日本史上最賣座電影亞軍的《千與千尋》，只差 2.6 億日圓(約1374萬港元)，相信在本周內便可超越，有望挑戰首位、前作《鬼滅之刃 無限列車篇》的407.5 億日圓（約21.5億港元）票房。

此外，聲演主角炭治郎的聲優花江夏樹，日前先後現身巴黎及墨西哥，出席《鬼滅》的首映禮行紅地氈，吸引大批粉絲捧場。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】