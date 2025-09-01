2025鬼月12生肖禁忌大公開！湯鎮瑋老師曝屬牛耳根子硬但不要不信邪，「他」恐有血光之災

FotoJet4245

農曆七月已經開始了幾天，在這充滿禁忌的月分，無論是否有特定的信仰，還是要小心為上！命理專家湯鎮瑋老師在《女人我最大》幕後單元〈不負責任花絮〉中，特別提醒12生肖們，各自在鬼月務必要留意的地方是什麼，讓大家可以安心地度過鬼月吧～

十二生肖鬼月禁忌：鼠、龍、猴

湯鎮瑋老師提醒，這三組生肖的人在農曆七月不要去玩水，因為你們在這月分特別「忌水」，為了保全自己的安全，還是先忍忍吧！另外如果有搬家、轉移居住地的計畫，也建議把計畫暫停，一切都等過了鬼月之後再說！

十二生肖鬼月禁忌：牛、蛇、雞

湯鎮瑋老師提醒，這三組星座出去玩建議少吃生冷食物，因為特別容易鬧肚子痛，所以就算美食當前，有疑慮的食物還是少碰為妙！另外，在這個月分你們的耳根子也特別硬，但千萬不要不信邪，還是要把別人的關心和提醒給聽進去哦！

十二生肖鬼月禁忌：虎、馬、狗

這三組星座可要特別當心了，因為你們在農曆七月恐會有意外與血光之災，尤其「驛馬星」入座，無論是騎車開車，甚至只是在路上行走都要非常小心，出門在外絕對要注意安全。

十二生肖鬼月禁忌：兔、羊、豬

湯鎮瑋老師提醒，這三組生肖的人在農曆七月不要爬高或者去山區，甚至是在大樹下乘涼也盡量避免，因為這些地方特別陰，擔心可能會撞見或者打擾到好兄弟，如果造成運勢或磁場受影響那就不好了！

圖片來源：shutterstock、IG@mbcdrama_now

