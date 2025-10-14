鬼鬼產後首次素顏示人 真面目震驚網友

《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？

Yahoo Movies HK ・ 20 小時前