魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

魏大勛同款 Maison Kitsuné 馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

馬年確是有不少品牌都推出馬年系列，而且設計也很好看，當中有法國的Maison Kitsuné，把標誌的「小狐狸」都換成赤馬，並由全球品牌代言人魏大勛來演繹。各位在物色農曆新年時裝，也許可以在這裡尋到寶！

官方圖片

Maison Kitsuné 2026 新春限定系列，融合巴黎藝術靈感與傳統新春美學，傳遞佳節喜悅與祥瑞祝福。系列涵蓋短袖T恤、連帽衛衣、針織開襟衫及學院風外套等經典款式，同時提供Tote Bag等實用配飾，為新春衣櫥提供多元化的服飾選擇。

官方圖片

官方圖片

魏大勛也為這次的新春系列拍攝廣告，服飾以淡雅米色作主調，「文趣馬駒」印花點綴其中，營造佳節意境。紅色皮革掛包選用品牌標誌性狐狸頭輪廓，為此新春系列增添一份活力與美好願景。Maison Kitsuné馬年新春限定系列現已在Maison Kitsuné實體店及網店公開發售。

Maison Kitsuné

名店坊專門店

地址：銅鑼灣名店坊加寧街5-7號地下A號舖

K11 Musea 專門店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Musea 2樓226號鋪

新春羊毛針織開襟衫 $2,900

連帽衛衣

新春短袖T恤 $1,400

新春Tote Bag $600

新春狐狸頭造型皮革掛包 $1,100

