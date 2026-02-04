魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場

商旅人士出trip常用到的美國品牌TUMI，有F1冠軍Lando Norris擔任品牌大使外，亞太區有魏大勛有默默地燃起一眾商旅人士的購物慾。他私下的機場造型有時也會背著TUMI背囊，實用又有高顏值造型，成為商旅人都在找的目標。

近期品牌的經典皇牌Alpha系列就推出了Ultra Blue款式，新品裡都加入了鮮豔的藍色點綴，看起來就是很時尚又很專業的模樣，在物色商旅包的朋友，來看看TUMI Alpha新品！

TUMI Alpha系列是品牌裡最經典、標誌性的核心商務與旅行系列，以極致耐用的防彈尼龍（Ballistic Nylon）、高功能性、黑色簡約設計聞名。系列涵蓋公事包、背包、旅行箱等，深受全球商務人士喜愛，專為高強度日常使用與頻繁出差設計，具備優異的防水與防污能力。

TUMI Alpha系列最新推出了Ultra Blue款式，其藍色為黑色的主調點亮以外又不從專業、高品質的格調。新色應用在背囊、雙重擴展旅行袋、雙重拉錬可擴展手提旅行箱、兩用手袋等，用來配搭商旅造型，兩用袋用來配搭休閒運動裝也很時尚。

TUMI Brief Pack® 背囊 $6,500

雙重擴展旅行袋 $5,500

雙重拉錬可擴展手提旅行箱 $8,700

兩用手袋 $3,200

