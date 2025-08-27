渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
魏如萱爆「母子戀」惹轟動 蕭煌奇新歌巧合唱出心境
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱月初認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但其感情狀況仍備受外界關注。而日前，魏如萱被台灣金曲歌王蕭煌奇邀請首度合作的歌曲《一半一半》亦正式上市，歌曲描繪在一段感情中，儘管雙方各自有不快樂，仍努力在愛裏找到平衡、學會相互成全，成為更完整的彼此，如同唱出魏如萱近來喧騰一時「母子戀」的最佳寫照。
談到合作契機，蕭煌奇透露一直有關注魏如萱，對她獨特的聲線印象深刻：「當我完成這首歌的旋律時，腦中第一個浮現的就是魏如萱的聲音，因此馬上請同事主動聯繫她，才促成了這次合作。」蕭煌奇也表示：「這首歌希望帶給大家浪漫、幸福的感覺，所以一定要找一位同樣能讓人感受到這份氛圍的人，魏如萱再適合不過。」而在MV中飾演花店老闆娘的魏如萱，亦補充道MV中的「非洲菊」及「小判草」，分別有著「美好的開始」及「展開美好未來」的花語，希望這首歌帶給大家溫暖幸福的力量。
