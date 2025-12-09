魏如萱「母子戀」現況曝光 分隔兩地視像傳情

【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱早前認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但若盈方面卻一度表示「雙方處於冷靜期」，讓三人的關係撲朔迷離。早前若盈和Ian還被捕獲在街頭騎車約會，惹來兩人破鏡重圓的猜測。

至於魏如萱則甚少公開談起男友，讓不少人都以為兩人的姊弟戀，因輿論壓力無疾而終。近日魏如萱出席活動時激罕提及感情狀態，她表示兩人仍在戀愛中，稱男友現時在紐約讀書，自己每日都要捱夜跟對方視像通話，搞到面腫、黑眼圈加深。她又透露明年2月計劃重返小巨蛋開唱，期待男友到時可以到場支持。

