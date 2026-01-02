魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。

昨晚Jeffrey在叱咤憑歌曲〈白色踢死兔〉奪得專業推介叱咤十大第3位，他在台上除了多謝為他做歌的製作團隊外，他更公開在台上與女友Evelyn打情罵俏。他說道：「啱啱芙蓮上台前同我講，叫我唔好再講乜嘢芙蓮I Love You，但係芙蓮，I Love You。」Jeffrey雖然表現認真，但這個擺明佻皮的表現，既引起台下觀眾歡呼尖叫，相信同在現場的Evelyn聽到也會覺得好笑又好sweet。

Jeffrey與女友Evelyn因為真人Show《調教你男友》而廣為人熟知，除了因為Jeffrey零死角的俊俏小鮮肉外貌外，另外亦因為他有一位比他大幾年的女友Evelyn。當時很多人都不解Jeffrey為何可以跟Evelyn合得來，但Jeffrey曾對傳媒表示：「我份人慢熱，對住陌生人唔係好識講嘢，但對住女友就可以有好多話題，同佢更可以算是一拍即合。」Jeffrey也坦言對姐姐情有獨鍾，而Evelyn事事以男友為先，亦令Jeffrey與對方拍拖10年，依然十分專一。

其實Jeffrey早在大專期間已經是一名模特兒，拍過大大小小的廣告，不過就一直未有簽約任何公司，接job都是女友幫忙打點一切，到《調教你男友》播出後，Jeffrey與Evelyn的人氣急升，更試過情侶檔接下金飾廣告搵真銀。當時亦有不少公司向Jeffrey招手，希望他簽約成為旗下藝人，但始終未有打動Jeffrey，反而動筆簽約由女友獨資的製作公司。

過去五年間，Jeffrey由模特兒界，轉戰到樂壇、影壇及電視圈，從《膠戰》中的大細路煨Sir，到首部主演動作片《殺手#4》，再到昨晚於叱咤憑歌曲〈白色踢死兔〉打入專業推介叱咤十大第3位，Jeffrey的演藝旅程一帆風順，除了他本身的努力，女友Evelyn於幕後充當軍師、打雜、經理人⋯⋯，不論拍照、拍片、剪片、做paperwork、接job傾價錢，再到現場跟進每個細節，Eveyln事事親力親為，專業態度，也成為Jeffrey的最強後盾，也是最名符其實成功男人背後的女友，難怪Jeffrey始終如一，甚至愛得公開又死心塌地，除了昨晚在台上直白示愛「芙蓮I Love You」，過去在不少訪問中都不忌諱公開戀情，更揚言要對另一半有承擔。能夠這麼率真做自己，又俾足安全感女友，走偶像派的Jeffrey即使愛得公開也成功圈粉，昨晚一番話更被網友大讚是完美男人，所以昨晚叱咤的最大贏家，應該是Jeffrey與Evelyn呢！