魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！

【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！

Jeffrey透露自己半夜因痕癢醒來，發現身上滿布紅斑，甚至蔓延到臉上：「突然痕醒，起身照鏡身上面一撻撻紅晒仲上埋面，食咗過敏藥、搽埋類固醇，希望瞓得着，起身會退晒，聽日仲要開工😣」他又指：「濕疹人的煩惱，就係咩都無做、唔知咩原因會trigger（觸發） 到。」一小時後，他再次更新，確認自己患上蕁麻疹。

至昨日傍晚，Jeffrey詳細分享今次蕁麻疹的嚴重程度：「天生濕疹底，人生都經歷過幾次大大小小嘅蕁麻疹，今次係我最難受嘅一次，原本以為係普通敏感，諗住食完抗敏藥就無事。」誰知控制不到：「個身同塊面仲愈出愈多，去到一發不可收拾嘅地步，痕到你瞓唔到覺，又腫，仲抖唔到氣，幾年前嗰種無力感又重現一次。」由於今天需開工，令他倍感壓力：「成班crew特登由外地飛嚟香港，可以頂到都唔想影響到大家工作安排。」

幸運的是，Jeffrey在絕望之際找到之前在日本購買的藥膏和藥物，成為救命關鍵：「真係救咗我一命，食咗一粒、搽咗半支，瞓咗幾個鐘起身，幸運地已經退咗一半紅，起碼冇咁痕已經好感恩，希望食晒之前可以完全好番。」他坦言今次出疹範圍之大頗嚇人：「今次出一出疹，前面同塊面就唔影啦，實在太恐怖。個範圍大到一晚冇咗半支藥膏，希望之後喺香港都買得到。」Jeffrey感謝網民留言分享各種應對蕁麻疹的方法，並表示會記下來，以備不時之需。

