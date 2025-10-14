魏浚笙Jeffrey自揭有ADHD影響綜藝節目表現 「有時我都好𤷪𤺧自己」

魏浚笙Jeffrey

魏浚笙Jeffrey因參與ViuTV綜藝節目《調教你男友》及《膠戰》而為人認識，近年更成為歌影視紅人。憑綜藝走紅嘅Jeffrey近排再參與《膠戰S4》同埋試當真嘅《墨魚遊戲2》2個遊戲節目，但係因為表現「遊魂」而被觀眾評價，Jeffrey更自揭原因係同ADHD有關。

有網民睇完魏浚笙喺《墨魚遊戲2》嘅表現後發文﹐認為「唔覺得佢係墨魚遊戲會 last 得耐」，並指「Jeffrey 喺《膠戰》度已經成日都勁唔專注，又 get 唔到啲遊戲規則，仲成日有謎之自信中二發言 。如果唔係佢靚仔嘅話，睇佢個part都幾難頂 （damn 但佢真 cute ）」。Jeffrey本人就留言回應話「完全明！有時我都好𤷪𤺧自己點解理解得咁慢又做唔到當刻就get到玩咩，慢慢我get到每個人都有自己嘅長處短處，因為係ADHD，專注力同理解力都會比人慢啲，所以都學識咗同佢好好共存，好彩身邊有好多隊友carry」，自揭原來患有簡稱ADHD嘅「專注力不足及過度活躍症」。

Jeffrey留言親解參加遊戲節目唔專注係有原因

根據醫管局資料，ADHD係一種頗為常見嘅兒童行為障礙，患者通常會出現活動量過多，衝動和不專心等症狀，例如手腳經常擺動無法安坐、經常按捺不住打擾別人對話及遊戲、不能貫徹地執行指示。ADHD 在學童年齡的發病率為百分之五至九，患者多數為男性。從節目表現及訪問片段所見，Jeffrey又真係不時出現呢啲行為，就連張敬軒發文談及Tyson Yoshi嘅婚宴時，都形容坐佢身旁嘅Jeffrey「一如既往咁郁郁貢」。

唔少人都留言鼓勵魏浚笙，亦有人因為Jeffrey靚仔而認為ADHD對佢影響唔大「Jeffrey 的話缺憾都係缺憾美」、「更加印證靚仔真係打橫行」、「因為佢靚仔，唔get 同中二病無問題。只有醜嘅人唔get 同中二病先不可原諒」。

