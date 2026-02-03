魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT

魏駿傑前妻張利華

魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。

據知要獲得MDRT會員資格，從業員每年申請並達成指定業績。按照業績要求，MDRT會員類型分為3個等級，包括最基本嘅MDRT （百萬圓桌）、COT（Court of the Table，超級會員）及TOT（Top of the Table，頂尖會員）。根據2025年度的業績標準，MDRT及COT嘅收入分別要達到816,200港元及2,448,600港元，而TOT嘅收入就高達4,897,200港元，而張利華就成功躋身TOT，更成為公司最高業績理財顧問之一。

張利華喺2008年與魏駿傑結婚，離婚前曾被爆出與單車手鄧宏業及外籍銀行家的緋聞，後來魏駿傑公開二人已離婚的消息。不過，張利華不愁寂寞，有指她成功結識城中富豪躋身上流社會。跟隨王玉環轉投保險業嘅佢妝扮愈來愈富貴，全身名牌嘅佢經常出入名店，又喜愛周遊列國，過住富貴生活。

