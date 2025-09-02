魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活

魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。

張利華現躋身上流社會

魏駿傑與張利華此情不再

張利華離婚前曾被爆出與單車手鄧宏業及外籍銀行家的緋聞，後來魏駿傑公開二人已離婚的消息。不過，張利華不愁寂寞，有指她成功結識城中富豪躋身上流社會。跟隨王玉環轉投保險業的她妝扮愈來愈富貴，全身名牌的她經常出入名店，又喜愛周遊列國過富貴生活。

張利華隨「保險界女王」王玉環轉行