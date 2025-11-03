低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。
vlog入面魏駿傑踩單車以外，仲介紹為囡囡煲嘅愛心雞湯，片中魏駿傑提到女兒都有唔方便嘅日子，所以煲定湯等個女補身。之後魏駿傑去到學校門口接放學，仲話係「鬼鼠接放學」。「為甚麼要鬼鬼祟祟？現在接放學與以前不一樣，以前大家在門口排隊接放學，但現在差不多放學都沒有家長，弄不好的話就會捱罵，但是我相信Jessica不會」。隨後Jessica現身，雖然帶上口罩，但片中可見身材相當高䠷，同身高180cm嘅爸爸唔差太遠。Jessica雖然遮剩對眼，但有網民就話Jessica似足媽媽張利華，真係好眼力。過去魏駿傑只喺Jessica童年時post過女兒正面照，不過今次條片上載一段時間後就再見唔到Jessica現身嗰部份。
魏駿傑不時拍片分享同囡囡相處之道，曾提及個女開心最重要，唔需要考名牌大學。「人生是她的，只要她開心就好，別給她壓力，開心就好。」
魏駿傑2007年北上拍劇時，認識年輕20歲嘅重慶女大學生張利華，迅即打得火熱。魏駿傑當時毅然放棄與滕麗名9年感情宣布分手，並且喺拍拖一年後同張利華結婚，備受指責。婚後張利華誕下Jessica，並且到香港生活，但亦開始傳出佢同魏駿傑婚姻有問題。張利華曾暗示同魏駿傑多年冇親密行為，傳媒又「捕」到張好耐冇返西貢屋企，而且同唔同男士過從甚密，包括洋人banker及單車選手。後來張利華改名張伽琳，跟住前女星王玉環從事保險業，更被傳同退休法官胡國興兒子胡雅倫交往，二人一度更爭執而鬧上警署。而魏駿傑同張利華於2020年離婚後，宣布同囡囡Jessica相依為命，受訪時更聲稱「終生不娶」。
