魔改狂將 PS5 細小 60%，而且機溫控制在 50°C

文章來源：Qooah.com

一位名為 Not From Concentrate 的技術愛好者近日成功將 PlayStation 5 的硬件整合進一個僅有 6L容積的迷你機箱內，並將其命名為「Tiny PS5 Redux」。這款改造後的遊戲主機在體積上比原版 PS5 減少了約 60%，同時據稱還實現了更出色的散熱表現。

這款定制機箱採用鋁合金材質打造，表面覆有 Cerakote 陶瓷塗層，機身兩側選用了亞加力板，頂部則配備有 USB 接口及彈簧式電源按鈕。在散熱設計上，改造者保留了 PS5 原有的散熱鰭片，並額外加裝了 Alpenföhn Black Ridge 散熱器與兩把 120mm 貓頭鷹超薄風扇，以推拉組合方式增強氣流，還輔以三把 60mm 小風扇進一步提升散熱效果。根據外媒在運行遊戲《Expedition 33》時的測試數據，這款迷你 PS5 的散熱性能相比原版有所提升：原版 PS5 功耗在 230–235W之間，平均溫度約為 59°C；而博主去年推出的初版 Tiny PS5 功耗為 220–225W，平均溫度為 56°C；最新的 Tiny PS5 Redux 在功耗低於 220W 的同時，將平均溫度進一步控制在 50°C 左右。

目前，該項目完整的設計文件已在 Patreon 平台發佈，感興趣的玩家可以下載圖紙，通過 3D 打印等方式製作出屬於自己的迷你 PS5 主機。