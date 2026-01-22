魔法世界霍格華茲，小米 REDMI Pad 2 Pro 哈利·波特版官宣

文章來源：Qooah.com

小米 REDMI 紅米手機官方微博再度官宣一款平板新品 —— REDMI Pad 2 Pro 平板哈利 · 波特版。

REDMI Pad 2 Pro 平板哈利 · 波特版的後蓋刻有經典的霍格華茲校徽，自帶魔法印記。配套的定制系統，融合9 又 3/4 站台等經典元素。還有定制的學院風收納包，不僅可以收納平板，還可以作為穿搭使用。此外，有特別版保護殼、觸控筆等。

規格方面，REDMI Pad 2 Pro 平板哈利 · 波特版採用 12.1 吋 2.5K 超清護眼屏，支援 PC 級 WPS、CAJ 等。機身內置 12000mAh 同檔罕見大電池，最高實現 69 天超長待機，支援 27W 有線反充。長時間閒置也能保證有電，外出還可作為應急流動充電器。