魔法壞女巫：第二章／金童／左撇子女孩／好孩子︳電影LOL 今期睇咩戲

魔法壞女巫：第二章

被冠上“西方壞女巫”惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃 飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫 飾）的真相。 與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人（奧斯卡獎得主楊紫瓊 飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。 當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（奧立佛獎得主、艾美獎及演員工會獎提名喬納森貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（東尼獎入圍者伊森斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。 當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。

金童

在十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓。為了得到方圓母親的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣...

左撇子女孩

單親媽媽淑芬與兩個女兒從鄉下遷回台北，在夜市擺攤謀生。大女宜安生性叛逆,執意要做檳榔西施；五歲細女宜靜好動，對世界充滿好奇，直到外祖父以「惡魔之手」為名矯正她的左撇子，家族長年抑壓的秘密隨之浮現，也徹底改變女孩對自己與世界的看法。鄒時擎首部獨立執導長片，與長期創作夥伴辛貝克共同編劇，以鮮活影像將台灣夜市變成夢幻樂園。五光十色背後是生活重擔、是家族牽絆的溫暖，也是傳統家庭枷鎖與自我探索的拉扯，交織出真實又富詩意的家庭圖像。

好孩子

變裝皇后家好自幼在保守家庭長大，與父母及兄長家強關係疏遠。在父親過世後，母親亦證實罹患失智症，眼見兄長獨力難支，家好無奈回家協助，卻喚起過去的傷痛。某晚，他穿變裝回家，母親驚慌失措欲報警，家好謊稱自己是她的女兒，竟蒙混過關。將錯就錯，他遂以女兒身份與母親修補關係，並在男友大衛的支持下，家好開始了一段與家庭重新連結、接納與自我發現之旅 —— 直到母親揭露一個顛覆所有的秘密……

