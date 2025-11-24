魔法壞女巫2北美票房稱冠 創新高1.5億美元

【動物專訊】養毛孩理應是照顧一生一世的承諾，但4歲的貓貓「肥仔」卻被人連貓袋遺棄在一公園長椅上，還留下一張手寫信，寫上貓貓的性格和打針情況，再加上一句「希望有心人能收留佢」。阿棍屋接收了貓貓，阿棍屋創辦人Ivy形容貓貓上車後，從貓袋走出來坐在司機的大腿上，很乖很嗲。 Ivy表示，前日收到緊急求助，指在一個屋苑公園長椅上，發現一個破了洞的貓袋，裡面有一隻貓貓。愛心的的團隊成員Ivan趕到現場將貓貓救起，並交到阿棍屋中心。 該貓袋有寵物衫和零食，還有一封估計來自前貓主的手寫信，該信件寫道：「佢叫肥仔，今年4歲，男仔，已絕育了，很多說話，熟悉了，佢會在你身上踩奶，會睡貓床歡枕在手臂睡覺，會趴在人身上，適合一隻養，可以摸，不咬電視，上個月26日打完三年打一次的針，今個月21日已滴了Revolution，每三個月要食一次杜蟲藥，12月7日要食。希望有心人能收留佢。」 信中沒有交代為何遺棄貓貓，但可見貓貓健康問題沒大礙，亦十分溫馴乖巧。Ivy更形容，Ivan救走貓貓的時候，貓貓從袋中走出嚟坐在他大腿上，真的很乖。她又表示，貓貓雖然亦感到驚慌，但可以讓人摸和抱。 阿棍屋表示，養動物是一生一世終生的承

香港動物報 ・ 3 小時前