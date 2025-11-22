《魔法壞女巫2》北美優先場破紀錄成為今年最高票房

【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）昨日北美等地開畫，票房報捷。

其中北美周四（20日）舉行的優先場就勁收3,080萬美元（約港元2.4億港元），成為今年北美優先場最高票房電影。而預計《魔》開畫3日北美票房將高達1.5至1.8億美元（約11.7億至14.04億港元），有望超越今年初《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）的開畫成績，成為今年北美最高開畫票房冠軍。

廣告 廣告

另方面，Ariana早前盛傳與同片男星Ethan Slater分手。他昨日早上亮相早晨節目受訪時亦被問及與女友每日合作拍戲的感受，他即時扯開話題指與全體演員合作得好開心並大讚片中兩位女主角表現出色。自分手傳聞被爆後，Ethan與Ariana一直未有回應。至於另一女主角Cynthia Erivo昨日趁住影片開畫而於社交網分享拍攝花絮照以及留言講感受，她表示從今次的拍攝旅程中帶來與學習了很多。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】