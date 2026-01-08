「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」新年試手氣活動開催中！參加就有機會獲得 Amazon 禮品卡！

「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」推出新年試手氣活動！

只要附上籤詩 GIF的截圖，並引用轉發指定貼文，就有機會抽中 Amazon 禮品卡，名額10位！

活動期間為 2026 年 1 月 7 日（三）～1 月 13 日（二）13:00 為止 。

「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」新年試手氣活動開跑！

「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」推出特別企劃「籤詩」！

請前往魔物獵人物語官方 X(@MHST_Official)，將不斷變換的 GIF 圖像停下來，確認你的運勢。

將截圖的籤詩 GIF 附上，並引用轉發指定貼文，即可參加抽獎，有 10 名 幸運得主可獲得價值 10,000 日圓的 Amazon 禮品卡。

活動期間為 2026 年 1 月 7 日（三）～1 月 13 日（二）13:00 為止。

占卜今年的運勢，還有機會獲得豪華好禮！

詳細內容請參閱「魔物獵人物語3 ～命運雙龍～」新年試手氣活動頁面。

追蹤魔物獵人物語官方 X(@MHST_Official)

點擊籤詩 GIF

截圖籤詩結果

附上截圖圖片並引用轉發指定貼文