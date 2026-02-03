八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
「魔物獵人祭'26」會場內內容追加情報公開！卡普空作品的試玩與魔物獵人屋台等
卡普空公開了將於 2026年2月22日(星期日) 在幕張展覽館舉辦的「魔物獵人祭'26」會場內登場的部分內容。
將展開「魔物獵人屋台」與「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」「Monster Hunter Bridge」出差展示區追加情報等。
「魔物獵人祭'26」會場內可享受的內容追加情報公開！
【入場無料イベント】
2月22日(日)開催「モンスターハンターフェスタ'26」。
『モンスターハンターワイルズ』の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場！（有料コンテンツ：1回500円）
・「ミニタル タルコロチャレンジ」
・「スリンガー射的」
・「モンハンアイコン型ぬき」… pic.twitter.com/6vftla0JK3
— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) January 29, 2026
卡普空公開了將於2026年2月22日(星期日)舉辦的「魔物獵人祭'26」會場內可享受的部分內容。
將展開「魔物獵人屋台」與「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」以及卡普空作品的試玩區出展等。
需付費遊玩的「魔物獵人屋台」
「魔物獵人屋台」是挑戰一次需500日圓(含稅)的付費內容。
在充滿「魔物獵人 荒野」世界觀的祭典屋台，遊玩並獲得原創周邊吧！
在「魔物獵人屋台」可以遊玩三種遊戲：「迷你滾滾木桶挑戰」、「投射器射擊」、「魔物獵人圖標剪影」。
能獲得的獎品如下。
1等獎:「魔物獵人 荒野」原創毯子
2等獎:「魔物獵人祭'26」原創托特包
3等獎:「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章
僅限「圖標剪影」，若抽中1等獎可獲得3個「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章，2等獎可獲得2個，3等獎可獲得1個。
「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章，會從全6種類中隨機給予，無法選擇魔物，請注意。
試玩卡普空作品並獲得贈品！
在本會場，將出展包含「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」在內的5款作品的試玩區。
可試玩的標題與內容如下。
「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」
「魔物獵人：旅人」
「PRAGMATA(人機迷網)」
「流星的洛克人 完全收藏集」
「快打旋風6」
「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」原創多功能包
「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」可試玩遊戲開頭部分。
作為試玩贈品可獲得「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」原創多功能包。
「魔物獵人：旅人」壓克力立牌
「魔物獵人：旅人」可試玩在新區域「熱砂平原」的狩獵與使用「製作」功能的探索。
作為試玩贈品可獲得「魔物獵人：旅人」壓克力立牌。
「PRAGMATA」原創貼紙
「PRAGMATA」可試玩體驗版「PRAGMATA 素描簿」。
作為試玩贈品可獲得「PRAGMATA」原創貼紙。
「流星的洛克人 完全收藏集」原創透明資料夾
「流星的洛克人 完全收藏集」可試玩「流星之洛克人 天馬」、「流星之洛克人 獅子」、「流星之洛克人 飛龍」。
作為試玩贈品可獲得「流星的洛克人 完全收藏集」原創透明資料夾。
「快打旋風6」亞歷克斯 貼紙
「快打旋風6」可試玩Year 3追加角色第3彈的「亞歷克斯」以及Nintendo Switch 2 版「快打旋風6 Years 1-2 鬥士版」。
作為試玩贈品可獲得「快打旋風6」亞歷克斯的貼紙。
來場者特典「結之飾(」
作為「魔物獵人祭'26」整體的來場者特典，可獲得能取得「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」遊戲內飾品「結之飾(結びの飾り)」的特典代碼。
特典代碼數量有限，採先到先得方式發放，請提早來場！
「Monster Hunter Now)」屋台也有限定贈品發放與拍照景點！
可在智慧型手機上遊玩的真實世界狩獵動作遊戲「Monster Hunter Now)」也將出展屋台！
出示啟動「Monster Hunter Now)」應用程式的畫面，即可獲得限定贈品。
贈品: 前輩遮陽帽
贈品: 活動限定促銷代碼
作為來場特典，也可獲得能兌換遊戲內道具(染色球 × 2・回復藥 × 1)的「活動限定促銷代碼」。
只要出示「Monster Hunter Now)」應用程式內染色球清單中，標記有一頭以上魔物的畫面即可獲得，請事先準備好。
紀念攝影「拍照區」
可在「Monster Hunter Now)」的「公會名片」前，化身為獵人進行紀念攝影。
此外，也預定展示實物大小的「紅翼」、「角龍頭錘」、「燒肉組合」。
集章活動與商品販售等
「魔物集章活動」原創魔物比較圖貼紙
使用入場時發放的集章卡，收集會場內的3個印章，即可獲得「魔物獵人 荒野」的魔物比較圖貼紙。
特典採先到先得制。
商品販售「e-Capcom攤位」
在商品販售區，可先行購買使用「魔物獵人祭'26」手冊及主視覺圖的紀念周邊！
據悉將販售卡普空周邊及聯名商品等，請勿錯過！
等身大魔物登場！
「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」中登場的夥伴「加爾克」的等身大模型將於會場登場。
此外也將展示「雷狼龍」與「千刃龍」的大型氣球。
可近距離體驗充滿迫力的姿態。
「Monster Hunter Bridge」的展示區也來了！
曾在大阪・關西萬博展示的「Monster Hunter Wall Statue」將於「Monster Hunter Bridge」出差展示區登場。
錯過萬博展示的人務必確認！
「惡靈古堡安魂曲」拍照景點也來了
此外也設置了將於2026年2月27日(星期五)發售的「惡靈古堡安魂曲」拍照景點。
據悉也將展示「葛蕾絲艾許克羅夫特」的等身大人偶，請勿錯過！
本活動的詳細資訊可從「魔物獵人祭'26」特設網站確認。
活動概要
魔物獵人祭'26
2026年2月22日(星期日)
10:00～18:00 (最終入場 17:00)
幕張展覽館 2・3展廳
免費
©CAPCOM
其他人也在看
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
adidas試身室事件︱21歲事主受訪 試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 警：暫無刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。
世衛因美國退出經費縮水 譚德塞：獲契機重整組織
（法新社日內瓦2日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，隨著美國即將退出，2025年世衛經費大幅減少，反而讓世衛有機會將人事精簡，並聚焦核心任務。世衛執委會年度會議自2月2日至7日舉行，會中將討論美國與阿根廷的退會。