「魔物獵人祭'26」會場內內容追加情報公開！卡普空作品的試玩與魔物獵人屋台等

Saiga NAK

卡普空公開了將於 2026年2月22日(星期日) 在幕張展覽館舉辦的「魔物獵人祭'26」會場內登場的部分內容。
【入場無料イベント】
2月22日(日)開催「モンスターハンターフェスタ'26」。

『モンスターハンターワイルズ』の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場！（有料コンテンツ：1回500円）
・「ミニタル タルコロチャレンジ」
・「スリンガー射的」
・「モンハンアイコン型ぬき」… pic.twitter.com/6vftla0JK3

— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) January 29, 2026

需付費遊玩的「魔物獵人屋台」

「魔物獵人屋台」是挑戰一次需500日圓(含稅)的付費內容。
在充滿「魔物獵人 荒野」世界觀的祭典屋台，遊玩並獲得原創周邊吧！
在「魔物獵人屋台」可以遊玩三種遊戲：「迷你滾滾木桶挑戰」、「投射器射擊」、「魔物獵人圖標剪影」。
能獲得的獎品如下。

1等獎:「魔物獵人 荒野」原創毯子

魔物獵人 荒野 原創毯子
魔物獵人 荒野 原創毯子

2等獎:「魔物獵人祭'26」原創托特包

魔物獵人祭'26 原創托特包
魔物獵人祭'26 原創托特包

3等獎:「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章

魔物獵人 荒野 魔物圖標別針徽章
魔物獵人 荒野 魔物圖標別針徽章

僅限「圖標剪影」，若抽中1等獎可獲得3個「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章，2等獎可獲得2個，3等獎可獲得1個。
「魔物獵人 荒野」魔物圖標別針徽章，會從全6種類中隨機給予，無法選擇魔物，請注意。

試玩卡普空作品並獲得贈品！

在本會場，將出展包含「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」在內的5款作品的試玩區。
可試玩的標題與內容如下。

  • 「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」

  • 「魔物獵人：旅人」

  • 「PRAGMATA(人機迷網)」

  • 「流星的洛克人 完全收藏集」

  • 「快打旋風6」

「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」原創多功能包

魔物獵人物語3 原創多功能包
魔物獵人物語3 原創多功能包

「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」可試玩遊戲開頭部分。
作為試玩贈品可獲得「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」原創多功能包。

「魔物獵人：旅人」壓克力立牌

魔物獵人：旅人 壓克力立牌
魔物獵人：旅人 壓克力立牌

「魔物獵人：旅人」可試玩在新區域「熱砂平原」的狩獵與使用「製作」功能的探索。
作為試玩贈品可獲得「魔物獵人：旅人」壓克力立牌。

「PRAGMATA」原創貼紙

PRAGMATA(人機迷網) 原創貼紙
PRAGMATA(人機迷網) 原創貼紙

「PRAGMATA」可試玩體驗版「PRAGMATA 素描簿」。
作為試玩贈品可獲得「PRAGMATA」原創貼紙。

「流星的洛克人 完全收藏集」原創透明資料夾

流星的洛克人 完全收藏集 原創透明資料夾
流星的洛克人 完全收藏集 原創透明資料夾

「流星的洛克人 完全收藏集」可試玩「流星之洛克人 天馬」、「流星之洛克人 獅子」、「流星之洛克人 飛龍」。
作為試玩贈品可獲得「流星的洛克人 完全收藏集」原創透明資料夾。

「快打旋風6」亞歷克斯 貼紙

快打旋風6 亞歷克斯 貼紙
快打旋風6 亞歷克斯 貼紙

「快打旋風6」可試玩Year 3追加角色第3彈的「亞歷克斯」以及Nintendo Switch 2 版「快打旋風6 Years 1-2 鬥士版」。
作為試玩贈品可獲得「快打旋風6」亞歷克斯的貼紙。

來場者特典「結之飾(」

結之飾 特典代碼示意圖
結之飾 特典代碼示意圖

作為「魔物獵人祭'26」整體的來場者特典，可獲得能取得「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」遊戲內飾品「結之飾(結びの飾り)」的特典代碼。
特典代碼數量有限，採先到先得方式發放，請提早來場！

「Monster Hunter Now)」屋台也有限定贈品發放與拍照景點！

可在智慧型手機上遊玩的真實世界狩獵動作遊戲「Monster Hunter Now)」也將出展屋台！
出示啟動「Monster Hunter Now)」應用程式的畫面，即可獲得限定贈品。

贈品: 前輩遮陽帽

前輩遮陽帽
前輩遮陽帽

贈品: 活動限定促銷代碼

作為來場特典，也可獲得能兌換遊戲內道具(染色球 × 2・回復藥 × 1)的「活動限定促銷代碼」。
只要出示「Monster Hunter Now)」應用程式內染色球清單中，標記有一頭以上魔物的畫面即可獲得，請事先準備好。

紀念攝影「拍照區」

「Monster Hunter Now)」拍照區
「Monster Hunter Now)」拍照區

可在「Monster Hunter Now)」的「公會名片」前，化身為獵人進行紀念攝影。
此外，也預定展示實物大小的「紅翼」、「角龍頭錘」、「燒肉組合」。

集章活動與商品販售等

「魔物集章活動」原創魔物比較圖貼紙

「魔物集章活動」原創魔物比較圖貼紙
「魔物集章活動」原創魔物比較圖貼紙

使用入場時發放的集章卡，收集會場內的3個印章，即可獲得「魔物獵人 荒野」的魔物比較圖貼紙。
特典採先到先得制。

商品販售「e-Capcom攤位」

e-Capcom攤位 商品販售區
e-Capcom攤位 商品販售區

在商品販售區，可先行購買使用「魔物獵人祭'26」手冊及主視覺圖的紀念周邊！
據悉將販售卡普空周邊及聯名商品等，請勿錯過！

等身大魔物登場！

加爾克等身大模型
加爾克等身大模型
雷狼龍等身大模型
雷狼龍等身大模型

「MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍」中登場的夥伴「加爾克」的等身大模型將於會場登場。
此外也將展示「雷狼龍」與「千刃龍」的大型氣球。
可近距離體驗充滿迫力的姿態。

「Monster Hunter Bridge」的展示區也來了！

Monster Hunter Wall Statue
Monster Hunter Wall Statue


曾在大阪・關西萬博展示的「Monster Hunter Wall Statue」將於「Monster Hunter Bridge」出差展示區登場。
錯過萬博展示的人務必確認！

「惡靈古堡安魂曲」拍照景點也來了

「惡靈古堡安魂曲」
「惡靈古堡安魂曲」

此外也設置了將於2026年2月27日(星期五)發售的「惡靈古堡安魂曲」拍照景點。
據悉也將展示「葛蕾絲艾許克羅夫特」的等身大人偶，請勿錯過！

本活動的詳細資訊可從「魔物獵人祭'26」特設網站確認。

活動概要

魔物獵人祭'26

2026年2月22日(星期日)

10:00～18:00 (最終入場 17:00)

幕張展覽館 2・3展廳

免費

©CAPCOM

