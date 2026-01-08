「魔物獵人荒野 狩王決定戰 2026」錦標賽的任務資訊已公佈！狩王錦標賽的參賽者招募已經開始

卡普空已公開將於2026年2月22日(日)在幕張展覽館舉辦的「魔物獵人嘉年華’26」的核心活動：「魔物獵人荒野 狩王決定戰 2026」的任務資訊。

狩王決定戰參賽者招募將從 2026年1月7日(三)起 起展開，大會任務則自 2026年1月21日(三)起 發佈。

「魔物獵人荒野 狩王決定戰 2026」任務資訊已公開！

大會由預賽、準決賽、決賽三階段組成，各階段將挑戰不同的怪物與武器種類組合。

預賽任務「挑戰任務 活動：八大黑咒」

「獄焰鱆」

預賽任務的目標魔物為「獄焰鱆」。

原野為「龍谷遺址」、指定的武器類型為「太刀/大劍」「輕弩槍/充能斧」「長槍/雙劍」。

發佈期間為2026年1月21日(三)9點00分至2026年2月25日(三)8點59分(JST)。

從預賽任務中脫穎而出的前六組隊伍將晉級「狩王決定戰 準決賽」。

準決賽任務「挑戰任務 挑戰任務」

「凍峰龍」

準決賽任務的目標魔物為「凍峰龍」。

原野為「冰鎖凍峰」、指定的武器類型為「狩獵笛/狩獵笛」「斬擊斧/單手劍」「弓/操蟲棍」。

發佈期間為2026年1月21日(三)9點00分至2026年2月25日(三)8點59分(JST)。

從準決賽任務中脫穎而出的前兩組隊伍將晉級「狩王決定戰 決賽」。

決賽任務「挑戰任務 活動：逐夢者的階梯」

「闢獸」





決賽任務將討伐「闢獸」「煌雷龍」「鎖刃龍」三隻魔物。

原野為「龍谷遺址」、指定的武器類型為「大劍/大錘」「輕弩槍/銃槍」「長槍/太刀」。

請注意，基於大會營運上的考量，這些挑戰任務的排名將無法公開查閱，敬請見諒。

參加者特典與獎品

「魔物獵人荒野」原創圍巾毛巾(非賣品)

參加特典「原創圍巾毛巾(非賣品)

所有參加本次錦標賽的獵人都將獲得一條「魔物獵人荒野」原創圍巾毛巾(非賣品)作為特典。

「魔物獵人荒野」中登場的魔物們化身為迷彩圖案，是日常也能夠使用的配件。

冠軍獎杯「鎖刃龍 頭顱獎盃」

冠軍獎杯「鎖刃龍 頭顱獎盃」

狩王決定戰的優勝隊伍將獲頒「鎖刃龍 頭顱獎盃」。

請務必以成為最速獵人巔峰「狩王」為目標，踴躍參加！

獲獎隊伍的獎品

入選獎品「CHAMPIONSHIP 絨毛夾克」

獲獎隊伍中排名第1至第6名的隊伍，將獲贈由「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」聯名系列中現正販售的「艾路 雙面絨毛夾克」，此為專為狩王決定戰特別設計的限定款商品。

「魔物獵人 BRIDGE mini～跟艾路玩耍吧」

「魔物獵人 BRIDGE mini～跟艾路玩耍吧」

「魔物獵人 BRIDGE mini」體驗意象圖

平時只存在於遊戲中的艾路，如今將現身於您眼前，讓您能親手觸摸互動的AR裝置內容「魔物獵人 BRIDGE mini～跟艾路玩耍吧」正式登場！

可以透過撫摸、跳舞、擊掌等方式，享受約100秒的歡樂時光。

體驗人數名額有限，額滿即止，恕不另行公告。

真實大小「獄焰鱆」氣球也將登場

「魔物獵人嘉年華’26」將展出全長約13公尺真實大小的「獄焰鱆」氣球！

將近距離親身體驗「獄焰鱆」那壓倒性的存在感。

本活動詳情請參閱「魔物獵人荒野 狩王決定戰 2026」特設網站，或是「魔物獵人嘉年華'26」特設網站。

