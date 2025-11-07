《魔髮奇緣》將推真人版！傳Lisa接演樂佩

▲BLACKPINK Lisa（如圖）傳將進軍迪士尼，並且演出公主系列《魔髮奇緣》真人版電影，於其中擔任女主角樂佩一角。（圖／＠lalalalisa_m IG）

[NOWnews今日新聞] BLACKPINK Lisa傳將進軍迪士尼！並且演出公主系列《魔髮奇緣》真人版電影，擔任女主角樂佩一角，引起粉絲暴動，紛紛直呼Lisa的大眼長髮形象無疑就是出演樂佩的第一選擇，不過目前消息尚未被官方所證實。

Lisa變身樂佩？傳《魔髮奇緣》真人版女主角是她

根據外媒《AllKpop》報導，BLACKPINK Lisa被列為迪士尼真人版電影《魔髮奇緣》主角「樂佩」人選之ㄧ；同時劇情中的反派「葛索媽媽」預計將由好萊塢巨星Scarlett Johansson（史嘉蕾喬韓森）飾演，消息傳出後瞬間掀起熱議。不只是Lisa被迪士尼列入主角人選中， Florence Pugh（佛蘿倫絲普伊）、Sydney Sweeney（席德妮史威尼）也列在候選名單裡，三人皆是金髮大眼形象，想必會是一場選角硬戰。

迪士尼會想邀請Lisa來演出真人版《魔髮奇緣》是有原因的，因為前幾年推出的《白雪公主》、《小美人魚》真人版票房皆不如預期，因此希望透過在世界各地擁有龐大粉絲群體的Lisa來挽回迪士尼的聲浪，並且拉回公主系列的熱度。

不過目前迪士尼官方尚未公布《魔髮奇緣》真人版出演人選，不過本片定檔由曾執導《大娛樂家》的Michael Gracey（麥可格雷希）親手操刀，預計將會展現出華麗視覺效果以及精彩的歌舞演出，帶領觀眾一起沉浸在公主系列的世界中。

▲Lisa被列為《魔髮奇緣》真人版電影的女主角人選之一。（圖／IMDb）

Lisa今年二月演員出道！簽約好萊塢公司盼曝光

Lisa雖已經出道多年，不過今年二月才首次在戲劇中曝光，她在HBO美劇《白蓮花大飯店》第三季中飾演Mook一角，雖然是第一次螢幕體驗，不過她自然的表情以及情感張力皆獲得了觀眾好評。成功在電視界出道後，Lisa也簽約加盟好萊塢影星經紀公司WME，預計未來會在更多作品中亮相，展現她多才多藝的一面。

