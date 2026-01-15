渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神
《魔髮奇緣》真人版官宣選角，長髮公主樂佩（Rapunzel）由21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演，而壞壞的盜賊「尤金」則由24歲美國男星Milo Manheim當上。兩位選角都得到網民喜愛，擁有191cm身高、「壞男孩不羈氣質」的Milo Manheim更成為少女們心動的選角，一起來認識這位男星吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
2001年3月6日出生，來自加州Venice的Milo Manheim，他也是一名星二代，媽媽是知名影星Camryn Manheim。191cm身高，加上迷人電眼加帶點壞男孩的稚氣笑容，不只切合尤金一角，更是新生代不油膩且充滿活力的性感指標，難怪網民一見到迪士尼官宣《魔髮奇緣》真人版選角後，不約而同地說：「終於選對人了」。
Milo Manheim在8歲就已經出道，客串母親所選的劇集《Ghost Whisperer》，同時都是迪士尼熟悉的面孔，他演出過多部青春歌舞作品，更是Disney Channel《Zombies》系列的主角Zed，擅長唱歌和舞蹈，被看好可以駕馭Flynn Rider的幽默與表演橋段。
在Milo Manheim的IG上都見到他與很多當紅明星合作更是好友，如Sabrina Carpenter，Milo有參演〈Feather〉MV；Milo也跟Ariana Grande合影，感覺他在圈中人緣也是不錯的，期待著這位痞帥男孩在《魔髮奇緣》的演出。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
IVE成員Rei直井怜，沒被公司捧做C位，就將自己捧成「MZ世代潮流領袖」：永遠不要害怕分享你喜歡的事物
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
其他人也在看
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
姜麗文美國求生1年 星二代光環盡失堅持爭取試鏡
【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！
《尋秦記》電影版火熱上映中，日前票房更已衝破6000萬，向億萬票房邁進，一班演員昨晚（13日）舉行慰勞宴，於劇版飾演「雅夫人」的雪梨亦與於電影版飾演反派Dan的囝囝徐偉棟驚喜現身，與劇版「囝囝」林峯三母子重聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具
新手爸爸蕭正楠今日（13日）出席公開活動時透露囝囝近況，更大讚囝囝「易湊」，以及分享多個溫馨瞬間。再加上農曆新年將至，阿蕭一家更為囝囝準備適合BB的新年菜式，一家迎新春。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 1 天前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳 網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團
《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊愛瑾分享育兒心得 放手畀囡囡計劃一日行程
【on.cc東網專訊】前Cookies成員楊愛瑾（Miki）2016年下嫁富二代郭永淳後，先後誕下一仔一女，一家四口相當幸福，之後佢逐漸淡出幕前，專心照顧家庭，但卻依然活躍社交平台。近日她在社交平台晒出影片，大談育兒心得，分享她向子女執行了「儲星星計劃」，每次只東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調
【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月13日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲黃百鳴〈用背脊唱百鳴歌〉掀熱潮！活到老、學到老的心態：姜子牙80歲才發圍，我還有進步空間
在4月將迎來80歲大壽的黃百鳴，一直創意多多，由以前的電影已有很多主意，近年顯然地也關注時下熱話和大熱作品。除了翻唱MC張天賦〈記憶棉〉，最近還有Gareth. T的〈用背脊唱百鳴歌〉，活到老、學到老不是只用口說的。Yahoo Style HK ・ 1 天前