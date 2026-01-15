《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神

《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高 Milo Manheim ，「壞男孩」不羈氣質直接封神

《魔髮奇緣》真人版官宣選角，長髮公主樂佩（Rapunzel）由21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演，而壞壞的盜賊「尤金」則由24歲美國男星Milo Manheim當上。兩位選角都得到網民喜愛，擁有191cm身高、「壞男孩不羈氣質」的Milo Manheim更成為少女們心動的選角，一起來認識這位男星吧！

2001年3月6日出生，來自加州Venice的Milo Manheim，他也是一名星二代，媽媽是知名影星Camryn Manheim。191cm身高，加上迷人電眼加帶點壞男孩的稚氣笑容，不只切合尤金一角，更是新生代不油膩且充滿活力的性感指標，難怪網民一見到迪士尼官宣《魔髮奇緣》真人版選角後，不約而同地說：「終於選對人了」。

Milo Manheim在8歲就已經出道，客串母親所選的劇集《Ghost Whisperer》，同時都是迪士尼熟悉的面孔，他演出過多部青春歌舞作品，更是Disney Channel《Zombies》系列的主角Zed，擅長唱歌和舞蹈，被看好可以駕馭Flynn Rider的幽默與表演橋段。​

在Milo Manheim的IG上都見到他與很多當紅明星合作更是好友，如Sabrina Carpenter，Milo有參演〈Feather〉MV；Milo也跟Ariana Grande合影，感覺他在圈中人緣也是不錯的，期待著這位痞帥男孩在《魔髮奇緣》的演出。

《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft

