《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft

【Now新聞台】公營醫療收費改革設減免機制供合資格市民申請，本台記者向各聯網熱線查詢，發現申請做法不一，而部分熱線要經多次轉駁或無人接聽。公營醫療收費改革元旦開始，市民可以申請費用減免。在屯門醫院，有病人到櫃檯查詢及登記。葉太：「20分鐘左右，都很快。登記姓名、身份證號碼，預約了二月回來交文件，確認有沒有資產超過上限。開初是很混亂，開初又叫你去會堂，又叫你那裡是麻煩一點，但解釋清楚後都是來醫院快點。」醫管局亦在各聯網設立查詢熱線，本台記者嘗試以病人家屬身份致電查詢如何申請費用減免。新界東醫院聯網熱線接聽的是繳費處，但仍會解答減免查詢。新界東醫院聯網熱線：「沒有網上預約，全部都要提早過來。由今年到現在，全部都要等4至5小時，因為有太多病人。(一日有多少個籌？)社工盡量做，因為社工都不想限制。」記者再向九龍中聯網熱線查詢，職員建議記者聯絡相關醫院。九龍中醫院聯網熱線：「不如我給廣華醫院那邊，就醫療費用查詢熱線給你致電那邊，查詢如何申請好嗎？」但提供的電話號碼是接駁到廣華醫院的專科門診，需要再致電總機查詢醫務社會服務部的電話，到第4次通話才打對電話。廣華醫院醫務社會服務部：「先過來登記，都多

now.com 新聞 ・ 1 天前