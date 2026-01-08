跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft
迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！
這對年輕CP顏值超高，Teagan清新脫俗、仙氣滿滿，完美捕捉樂佩的純真與勇敢；Milo痞帥高挑（191cm），壞壞笑容超圈粉，費林的魅力直接下凡。粉絲大讚：「迪士尼這次選角神級還原！」「終於等到夢想陣容，圓夢了！」
真人版樂佩Teagan Croft是誰？
Teagan Croft在9歲已參與舞台劇演出，是演員Penny McNamee與Jessica McNamee的外甥女。她曾以DC《泰坦》「烏鴉」Raven一角爆紅，電影裡神秘氣質，私下卻在IG上有著俏皮個性的她深入人心，難怪不少網民都讚她適合擔任樂佩一角。
IG：@teagancroft
生日：2004年4月23日（21歲）
國籍：澳洲
身高：163cm
影視作品：電影《星際叛將：歐西里斯之子》（2016年）；影集《泰坦》（2018至今）
真人版尤金Milo Manheim是誰？
Milo則為星二代，媽媽是女演員Camryn Manheim。Milo憑《殭屍高校》系列展現超強歌舞實力，這次挑戰費林，唱跳魅力預計直接爆棚！電影將延續2010年動畫經典，保留經典音樂與冒險元素，粉絲已等不及重溫「燈籠海」名場面！
IG：@milomanheim
生日：2001年3月6日（24歲）
國籍：美國
身高：191cm
影視作品：電影《殭屍高校》系列；影集《天才女醫生》、《靈感應》
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
30+養出「貴婦肌」關鍵公開！從淡斑提亮精華到養膚級氣墊，素顏也能自帶高級光
日常保養｜直接處理「斑點與暗沉源頭」肌膚之鑰「彩虹藻鑽光精華」的核心不是短暫亮白，而是針對「黑斑生成機制」下手！配方以法國深海彩虹藻精萃為亮白關鍵，搭配高濃度4MSK與深海亮白酵素，從源頭阻斷暗沉訊號，同步淡化已形成的斑點。使用一段時間後會發現膚色變得更均勻...styletc ・ 23 小時前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
公營醫療收費改革｜各聯網申請費用減免機制做法不一 部分熱線無人接聽
【Now新聞台】公營醫療收費改革設減免機制供合資格市民申請，本台記者向各聯網熱線查詢，發現申請做法不一，而部分熱線要經多次轉駁或無人接聽。公營醫療收費改革元旦開始，市民可以申請費用減免。在屯門醫院，有病人到櫃檯查詢及登記。葉太：「20分鐘左右，都很快。登記姓名、身份證號碼，預約了二月回來交文件，確認有沒有資產超過上限。開初是很混亂，開初又叫你去會堂，又叫你那裡是麻煩一點，但解釋清楚後都是來醫院快點。」醫管局亦在各聯網設立查詢熱線，本台記者嘗試以病人家屬身份致電查詢如何申請費用減免。新界東醫院聯網熱線接聽的是繳費處，但仍會解答減免查詢。新界東醫院聯網熱線：「沒有網上預約，全部都要提早過來。由今年到現在，全部都要等4至5小時，因為有太多病人。(一日有多少個籌？)社工盡量做，因為社工都不想限制。」記者再向九龍中聯網熱線查詢，職員建議記者聯絡相關醫院。九龍中醫院聯網熱線：「不如我給廣華醫院那邊，就醫療費用查詢熱線給你致電那邊，查詢如何申請好嗎？」但提供的電話號碼是接駁到廣華醫院的專科門診，需要再致電總機查詢醫務社會服務部的電話，到第4次通話才打對電話。廣華醫院醫務社會服務部：「先過來登記，都多now.com 新聞 ・ 1 天前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
元朗醉婦為家事爭吵持菜刀傷夫 16歲兒勸阻同遇襲
昨日(8日)晚上10時22分，警方接獲一名男子報案，指其父母在元朗大樹下東路一村屋單位因瑣事爭執，其間母親以一把菜刀襲擊丈夫，並用手襲擊兒子。人員接報到場，經初步調查，該名45歲姓戴女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。該名54歲男子頭及左手受傷，清醒被送往屯門醫院治理；16歲兒子則臉部受傷，拒絕送院治理。據悉，戴am730 ・ 1 天前
即日焦點｜政府諮詢宏福苑災民長遠安置意願／俄羅斯向烏克蘭發射「榛樹」高超音速導彈
【Now新聞台】今日焦點回顧：宏福苑火災｜政府諮詢居民長遠安置包括樓換樓及收購業權 原址建最快2035年入伙宏福苑火災｜有居民稱原區安置耐傾向揀啟德新居屋 議員籲問卷非最終決定法改會倡增五類依賴電腦網絡罪行 「干擾罪」若涉加重罪行可判囚終身流感｜K亞分支有九處變異 孔繁毅：本港抗體水平偏低增感染風險內地鼻病毒確診率急增 南方個別地區僅次於流感俄羅斯空襲烏克蘭多地 出動「榛樹」高超音速導彈大阪拉麵店日英餐牌食物定價差近倍被質疑「劏旅客」 店方宣稱用料不同否認歧視日本櫻花季｜東京櫻花或於3月21日開始綻放#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【娛事者】勢成第四部過億港片 《尋秦記》現象是如何煉成的
去年電影市道疲弱，港片票房冠軍《世外》只收1500多萬，忽爾一部《尋秦記》，於25年最後一天上畫，只靠一日票房1100多萬，便打進去年港片十大票房第七位，接着五日累計票房，已過4000萬，看走勢必成為第四部過億票房港片，問題只是需要多少天到一億，及能否超越《破地獄》的紀錄。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
金鐘太古廣場銀行疑收假匯款單領160億歐元 六旬內地婦被捕(更新)
今日(8日)中午12時09分，警方接獲金鐘太古廣場內一銀行職員報案，指一名女子在上址出示懷疑虛假文書並要求提款。據悉，事主出示虛假匯款單要求提款160億歐元。 警方到場了解後，該名66歲姓周內地女子涉嫌「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。am730 ・ 1 天前
日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深圳華南首間常駐姆明咖啡店 13號線石鼓站行3分鐘即達！還原北歐風打卡場景＋必買限定商品
深圳地鐵13號線一期北段去年12月28日開通，港人可從深圳灣口岸站直達南山區和寶安區，發掘更多深圳好去處！新開通站點石鼓站周邊為萬科雲城設計公社，設有大量文青小店，其中華南首間常駐姆明咖啡店去年7月正式進駐，還原多個故事場景如姆明谷，帶大家進入姆明家族北歐家鄉，同場更設主題周邊陳列區更發售大量限定商品，無論是否粉絲都值得去感受慵懶的氛圍！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 SALON DE PRO染泡沫/染髮乳 $59/件（只限10/01）
屈臣氏精選個人護理同美妝產品以一日限定火熱價發售，REJURAN PDRX 5%超水光深層保濕再生修復面膜5片裝 $68/件、SALON DE PRO 白髮染泡沫 /染髮乳 $59/件、曼秀雷敦AD軟膏90克 $135/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
2026韓劇陣容也太強！IU、宋慧喬、孫藝珍、孔劉也要回來了
2026年似乎又是要拼命追劇的一年，今年不少韓劇蓄勢待發，有金宣虎＋高允貞《愛情怎麼翻譯？》、池晟《法官李漢英》、IU＋邊佑錫《21世紀大君夫人》、全智賢＋池昌旭、《人類X九尾狐》、宋慧喬＋孔劉《慢慢地，强烈地》，哪一套已經在你的必追榜單之中？《慢慢地，强烈地》宋慧喬、孔劉、李荷妮、金雪炫、車勝元， 絕對是值得期待的陣容，《慢慢地，強烈地》中，宋慧喬飾演的角色內斂而堅韌，長年將情感收進生活縫隙中；孔劉則飾演帶著傷痕與溫度的男子，對世界保持距離，卻仍渴望被理解。兩人之間沒有轟烈開場，而是在陪伴、對話與一次次無聲靠近中，慢慢累積出無法忽視的張力。推薦閱讀:➤ 2025最美韓劇女演員排行榜！金智媛第6，宋慧喬第4，冠軍是她！➤ 《再婚皇后》李世榮與申敏兒、朱智勛對戲引發高期待！童星出身、IG私服穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 3 小時前
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！
台北101新櫃焦點：ROOTON 把頭皮養護做成一套完整流程先從台北101開始！韓國頂級女性頭皮養護品牌ROOTON於1/6正式進駐後，預感將成為不少人近期逛101時會特地停下來看的髮品櫃位！ROOTON以女性頭皮與髮絲需求為核心，強調從頭皮環境開始調理，而不是只處理表層髮況，整體定位...styletc ・ 1 天前
太空人現「嚴重健康狀況」 NASA提前結束任務返回地球 65年來首次｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國太空總署（NASA）周四（8 日）宣布，由於有一名太空人出現「嚴重健康狀況」，將安排目前正在國際太空站執行任務的4名太空人提前返回地球，是NASA 65年來第一次因醫療問題提前結束任務。NASA否認是緊急撤離，強調始終把太空人的健康放在首位。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
下月遊行示威 魔迷組織轟Jim Sir「小丑」
【Now Sports】曼聯有球迷組織周四宣佈，會在下月1日對富咸的英超賽前發起新一輪示威遊行，並狠批班主拉傑夫爵士是「小丑」。球迷組織The'58對於拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）的統治明顯不滿，發言人表示：「在接連的災難過後，拉傑夫看起來就像一個無能的小丑，把球會變成馬戲團。我們不再是頂尖球隊，反而成了笑柄。」曼聯今周突然辭退主帥阿摩廉，連同上季解僱坦夏，被批換帥時間點混亂，加上不斷炒掉內部員工來削減開支，導致民怨沸騰，而且最致命是成績不見突出：「對曼聯來說，這幾天非同尋常，令人深感不安。場內，我們看到的是一支平庸的球隊，他們迷失了方向，沒有明確的定位和雄心壯志；場外，混亂的局面更加糟糕。」The'58發言人亦指出阿摩廉被炒，據悉並不是因為紅魔的成績不達標準，而是得罪了體育總監韋確斯，後者試圖干預領隊排陣，但他們沒有一早預視過阿摩廉的戰術可能不適用於紅魔，而且行政總裁貝拉達完全沒有獨立思考能力，聽信親信（韋確斯）的抱怨，而在這個時刻作出這樣荒謬的決定，但一切源自拉傑夫爵士的無能，錯用手下一班庸才。「我們再次目睹曼聯的管理層處於一個初階學習的過程，然後犧牲了成績、穩now.com 體育 ・ 21 小時前
龔嘉欣未有新劇出街轉當主持作新嘗試 自認單身否認TVB下「禁愛令」：從來都冇㗎
上屆《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女主角龔嘉欣（Katy），自從登上視后寶座後一直未有新劇出街，嘉欣接受《Yahoo娛樂圈》訪問時公布好消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛產救12碼怪物 PSG吃「賽」贏超級盃
法國超級盃決賽移師科威特舉行，由25年的「6冠王」巴黎聖日耳門鬥馬賽。早前在洲際盃與法林明高鬥至互射12碼才贏波的PSG，好似再一次跟此劇本，捧走另一座冠軍獎盃。Yahoo 體育 ・ 1 天前
網絡熱話｜高市早苗令「名古屋天婦羅蝦餅」爆紅！銷量即增4倍！
高市早苗再次點石成金？日本首相高市早苗較早前參拜伊勢神宮，期間於近鐵電車內享用「名古屋天婦羅蝦餅」引起網絡熱話。事後更令這款首相都食用的蝦餅人氣急算，銷售額激增4倍！Yahoo Food ・ 1 天前