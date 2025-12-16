【魚尚】星期二魚尚日 消費滿指定金額即送茶碗蒸或醬油溏心蛋（即日起至30/12）

每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即送茶碗蒸 (原價$12) 1份，滑嫩細膩，入口即化，每啖都滲出高湯鮮甜，暖到心入面或每滿 $60，送醬油溏心蛋 (原價$19) 1份，蛋白嫩滑，蛋黃半熟流心，濃郁香滑，啖啖都係冬日嘅幸福滋味！

*以淨消費金額(不包送茶碗蒸及醬油溏心蛋)及單一收據計算。 每單交易最多只可送兩份指定產品。數量有限，送完即止。

日期：2025/12/09、2025/12/16、2025/12/23、2025/12/30

地點：魚尚各分店

