【魚尚】星期二魚尚日 半價加購指定卷物（即日起至25/11）

每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即可以半價加購指定卷物，包括太卷 (4件) 、三文魚小卷 (12件) 、 蟹柳卷 (12件)及飛魚籽雙色小卷 (12件) ，最低半價卷物$7.5起！

日期：2025/11/04、2025/11/11、2025/11/18、2025/11/25

地點：魚尚各分店

