生魚片這樣吃才最正宗！ 介紹日本人的吃法

不知道大家走入日式餐廳時，是否會因為感到師傅們的專業而讓自己坐立不安

深怕自己做了一些出糗的舉動呢？

今天就來教大家從基本點餐到吃食順序！

一進到餐廳最怕的其實就是菜單上的字念不出來

「鮓」唸作「ㄓㄚˋ」、「鮨」唸作「ㄑㄧˊ」

每次看著菜單小編都覺得自己真是要回家多唸書啊！！

接著看不懂的詞類接續出現在眼前也是讓人感到心慌慌

「刺身」雖然通常指的是生魚片，但也可以使用任何切成片狀的食材

「唐揚」則是指炸物，如果是追求吃食材的原味鮮甜則要記得避開喔

「助六」指的是捲壽司和豆皮壽司的組合，更能吃到醋飯的美味

然而吃生魚片最重要的就是新鮮口感和師傅刀工啦

最好分辨的就是魚肉色澤，如果是新鮮魚貨，那顏色絕對不會黯淡喔

如果不是師傅接續上菜的話，建議可以從口味較清淡的魚類吃到油脂較厚的部位，像鮭魚肚就一向都是熱門的油脂部位呢！

在不同魚貨之間，可以穿插旁邊搭配的醃漬物食用，能去除口中原先的味道，使生魚片香氣更明顯