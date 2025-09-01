CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
不少人童年時都有被魚肝油支配的恐懼吧！但有不少網民竟然覺得魚肝油其實好好味？其實魚肝油好處多多！即看內文：
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。
網民紛懷緬兒時魚肝油
有網民於Facebook群組「90年代回憶」圖文並茂貼出魚肝油的照片，一支原味，即魚肝味，另一支橙味，表示母親買了支魚肝油，白色那支超級難飲，味道令人作嘔；其後又買了另一支橙味魚肝油，味道就好好多，還經常慢慢品嘗。
貼文引起網民討論，有人表示「原味比橙味難頂，直情想嘔」，亦有人表示飲到連「匙羹都舔乾淨」，更有人表示「要買支回味一下」。網民熱烈留言，實在是「回憶返晒嚟」！
魚肝油含豐富維他命A及D
魚肝油是從魚的肝臟提煉出來，含有Omega-3脂肪酸、維他命A、維他命D和鈣。魚肝油有助於孩子腦部健康和正常發展，因維他命A能促進視力健康，預防夜盲及乾眼症；維他命D則幫助人體吸收鈣質，有益於小孩骨骼和牙齒發展，並預防老人骨質疏鬆。
魚肝油吃太多會中毒
要注意的是，由於魚肝油含有魚的成分，所以應避免給對海鮮或魚類過敏的孩子進食。另外，由於維他命A和D屬於脂溶性維他命，跟屬水溶性的維他命C不同，人體會排掉過度攝取的水溶性維他命，但過度攝取脂溶性的維他命會於肝臟累積，無法代謝，有機會造成肝中毒。不過，其實魚肝油並無甚麼太大的副作用，只要依照建議及指示，對人體的健康可說是利大於弊。
魚肝油 vs 魚油丸
要注意魚肝油及魚油丸雖然只差一字，但差之毫釐，謬之千里。魚肝油如前文提到，含Omega-3脂肪酸、維他命A、維他命D和鈣，有助孩子腦部健康和正常發展；而魚油丸則含有魚類常見的兩種Omega-3脂肪酸──DHA和EPA，雖然也是促進腦部發展 ，但不可跟魚肝油混淆。
液體魚肝油推薦
1. California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油
iHerb魚肝油產品熱賣的California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油，有Omega-3脂肪酸、天然維生素A和 D、DHA、EPA，而且士多啤梨口味，是小朋友會容易接受的口味。此外，輸入優惠碼【29SUPP】享有71折優惠，只需$100就可以入手！
California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油 天然草莓味（200毫升）
71折特價：$100｜
原價：$141
2. Nature's Answer液體歐米伽-3脂肪酸
iHerb上擁有2千4百多五星好評的Nature's Answer挪威鱈魚肝油，同樣有歐米伽-3 脂肪酸、天然維生素A和 D、DHA、EPA，而且是清新的香橙口味。這款魚肝油裡面的DHA、EPA成分比例相對California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油會多少少，容量亦更多，大家可按需求選購。限時可享71折優惠，大家入手時要記得輸入優惠碼【29SUPP】啦！
Nature's Answer液體歐米伽-3脂肪酸 橙味（480毫升）
71折特價：$134｜
原價：$188
膠囊魚肝油推薦
1. Now Foods 鱈魚肝油 超優效力
不想飲液體魚肝油，都可以選擇膠囊版魚肝油。這款是iHerb魚肝油產品熱賣排名第6位的Now Foods鱈魚肝油。相信不少有買開保健品的讀者對於Now Foods也並不陌生，不少用家表示這款魚油膠囊易於吞嚥，而且都有效減緩肌膚敏感和優化毛囊角化症，現在入手只要是輸入優惠碼【29SUPP】即可獲得71折優惠，大家可快手搶購！
Now Foods 鱈魚肝油 超優效力（90粒軟膠囊）
71折特價：$54｜
原價：$77
2. Solgar鱈魚肝油、維生素A和D
另一款Solgar膠囊魚肝油，則相對著重維生素A和D，可維持眼睛、視力以及骨骼健康，是在iHerb維生素A和D排行榜中排第六位的保健品。官網建議可以每日三粒，於餐後服用。同樣，在iHerb購物輸入優惠碼【29SUPP】即可獲得71折優惠。
Solgar鱈魚肝油、維生素A和D（250粒）
71折特價：$88｜
原價：$124
魚肝油咀嚼膠囊、軟糖推薦
1. Kids Smart Hi DHA-Omega 3魚油 水果味
想再易入口的話，可選擇魚肝油咀嚼膠囊，特別是不喜歡食藥的小朋友，這款相對傳統膠囊，減少了食藥的感覺。這款在兒童魚肝油產品熱賣排名第二位，有齊EPA、DHA，有助小朋友腦部發育、加強健康抵抗力。再一次提提大家，在iHerb購物輸入優惠碼【29SUPP】就有71折優惠，折後$53就可帶回家。
Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油 水果味（30粒咀嚼軟膠囊）
71折特價：$53｜
原價：$74
2. NOW Foods Omega-3魚油咀嚼軟糖 熱情果味
上面介紹過NOW Foods的魚油膠囊，如不喜歡食膠囊，同品牌的咀嚼軟糖也是很好的選擇，最特別是熱情果的味道，蓋過了魚腥味，超級容易入口！也是有齊Omega-3、EPA、DHA，每日一粒輕輕鬆鬆！最後，這款也有優惠，記得輸入優惠碼【29SUPP】啦！
NOW Foods Omega-3魚油咀嚼軟糖 熱情果味（36粒）
71折特價：$72｜
原價：$102
